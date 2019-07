Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnökön is nagy a nyomás a klímaváltozás miatt.","shortLead":"Az amerikai elnökön is nagy a nyomás a klímaváltozás miatt.","id":"20190722_Hosegriadot_fujtak_EszakAmerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb25410-1aaa-474e-8897-ef982abb634f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hosegriadot_fujtak_EszakAmerikaban","timestamp":"2019. július. 22. 16:46","title":"Hőségriadót fújtak Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c70ed4a-8360-490a-9dfb-b40d5e608466","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szexista, homofób, sértő üzenetváltások kerültek nyilvánosságra. ","shortLead":"Szexista, homofób, sértő üzenetváltások kerültek nyilvánosságra. ","id":"20190722_Tobb_ezren_tiltakoztak_San_Juan_utcain_a_kormanyzo_lemondasat_kovetelve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c70ed4a-8360-490a-9dfb-b40d5e608466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3f79b7-4a59-4926-91d2-78890f4e3351","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_Tobb_ezren_tiltakoztak_San_Juan_utcain_a_kormanyzo_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. július. 22. 22:08","title":"Több ezren tiltakoztak San Juan utcáin a kormányzó lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dc8ead-6834-4ea6-be4f-394fb4f59181","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan gyógypedagógus, aki hat év egyetem és négy év gyakorlat után 144 ezer forintot visz haza. ","shortLead":"Van olyan gyógypedagógus, aki hat év egyetem és négy év gyakorlat után 144 ezer forintot visz haza. ","id":"20190722_Elkeseredett_posztokban_mutatjak_meg_a_pedagogusok_mennyit_keresnek_valojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37dc8ead-6834-4ea6-be4f-394fb4f59181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a7313d-32a2-49bb-9974-5921a2c81e12","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Elkeseredett_posztokban_mutatjak_meg_a_pedagogusok_mennyit_keresnek_valojaban","timestamp":"2019. július. 22. 15:15","title":"Elkeseredett posztokban mutatják meg a pedagógusok, mennyit keresnek valójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","shortLead":"Szerinte a Bastille napi repkedése eltörpül a mostani kihívás mellett.","id":"20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38e748c-8f01-431a-84b0-955cd307b106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc8fe63-e057-4622-9641-6626d4a74540","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_Legdeszkan_repuli_at_a_La_Manche_csatornat_a_francia_feltalalo","timestamp":"2019. július. 21. 18:50","title":"Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]