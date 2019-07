Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","shortLead":"„Filmforgatás van, Cobra 11? Visszafele jövök egy padlógázzal, nézd már meg, mennyivel megyek.\"","id":"20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd8afa-f065-413f-9e21-429840dc435e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Video_siman_beszolt_egy_magyar_autos_az_ut_szelen_traffizo_rendornek","timestamp":"2019. július. 27. 12:18","title":"Videó: simán beszólt egy magyar autós az út szélén traffizó rendőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Főnökasszony 63 éves volt.","shortLead":"A Főnökasszony 63 éves volt.","id":"20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814ed203-6e20-469a-9489-d08f39f823d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab82fc8-58b9-46d8-99cd-4a34bd758cd0","keywords":null,"link":"/elet/20190726_Meghalt_Trudy_a_legoregebb_gorillano","timestamp":"2019. július. 26. 10:58","title":"Meghalt Trudy, a legöregebb gorillanő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is követni tudjuk, miként befolyásolja a klímaválság egy fa életét. ","shortLead":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is...","id":"20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496332a3-1df9-4eed-b9f7-d2a774ea3bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","timestamp":"2019. július. 27. 09:23","title":"Twitter-felhasználó lett egy 100 éves vörös tölgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb580fa-f2cd-412c-b72f-e0b10e85217d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A jogszabályok módosítása folyamatban van – írta a Budapest Airport, amikor az augusztusra ígért éjszakai repülési tilalomról kérdeztük. A Wizz Air pedig elárulta: nem változik a menetrend, ugyanúgy szállnak le gépek éjfél után, legfeljebb a főváros helyett az agglomeráció kapja meg a zajterhelést.","shortLead":"A jogszabályok módosítása folyamatban van – írta a Budapest Airport, amikor az augusztusra ígért éjszakai repülési...","id":"20190726_legterzar_repulesi_tilalom_repuloter_airport_wizz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb580fa-f2cd-412c-b72f-e0b10e85217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe220376-eb0e-4bbd-8ba1-8cd87a2fad5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_legterzar_repulesi_tilalom_repuloter_airport_wizz","timestamp":"2019. július. 26. 11:05","title":"Hiába ígértek repülési tilalmat, augusztustól is érkeznek repülők éjfél után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maróth Miklós a Migrációkutató Intézet 2016-os konferenciáján szólalt fel, majd 8 és fél percen át viccelődött a muszlimok disznóbőrbe kötözésén. Az eddig nem tagadott információk szerint a kormány őt nézte ki az MTA-ról leválasztott kutatóintézeteket irányító szervezet élére.\r

\r

","shortLead":"Maróth Miklós a Migrációkutató Intézet 2016-os konferenciáján szólalt fel, majd 8 és fél percen át viccelődött...","id":"20190726_Iszalomfob_kiseloadast_tartott_a_volt_MTAkutatointezetek_elere_kiszemelt_akademikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083db0fe-68e1-4a7a-8039-0b7f2ee92ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Iszalomfob_kiseloadast_tartott_a_volt_MTAkutatointezetek_elere_kiszemelt_akademikus","timestamp":"2019. július. 26. 17:03","title":"Muszlimellenes kiselőadást tartott a volt MTA-kutatóintézetek élére kiszemelt akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillag fényének megfigyelésével támasztották alá az eddigi leghatározottabban Albert Einstein 1915-ös relativitáselméletét amerikai tudósok.","shortLead":"A Tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillag fényének megfigyelésével támasztották alá...","id":"20190726_albert_einstein_relativitaselmelet_tejutrendszer_fekete_lyuk_csillag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75436289-e455-405c-ba52-f3d4ba637cce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_albert_einstein_relativitaselmelet_tejutrendszer_fekete_lyuk_csillag","timestamp":"2019. július. 26. 19:03","title":"Bizonyították, hogy Einsteinnek már megint igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]