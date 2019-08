Amikor tavaly nyáron megalakult a Liga és a Luigi di Maio vezette Öt Csillag Mozgalom koalíciója, a két párt fej-fej mellett haladt, a Liga 37, Di Maio pártja pedig 32 százalékon állt, igaz ennek ellenére az utóbbi szerzett több helyet az alsóházban. Most viszont alaposan eltolódtak az erőviszonyok, Salviniék 39 százalékot, Di Maioék viszont csak 15 százalékot kapnának, ha most lennének a választások. A Liga egyébként a májusi európai parlamenti választáson is sokkal jobban szerepelt, mint partnere: 24 százalékot kapott, míg politikai szövetségese csak 17 százalékot. Helyi források szerint Salvini már hetek óta készült a szakítás bejelentésére, s valószínűleg azért kezdett szerdán kéthetes országjáró körutat, hogy már be is indítsa kampányát.

Csak a vita biztos

Bár nagyon valószínű, hogy az előrehozott választások erőltetése mögött elsősorban az áll, hogy Salvini a hatalom csúcsán is érvényesíteni akarja népszerűségi fölényét, az is az igazsághoz tartozik, hogy a két, merőben más politikai nézeteket valló párt együttműködése egy pillanatig sem volt harmonikus. „Az olaszoknak olyan kormányra van szükségük, amely tesz is valamit, s nem csak 'Nem urakból' áll – magyarázta a szakítást Salvini, aki szerint a Liga nem akar új miniszteri helyeket. A miniszter egyben felszólította a pártoktól független miniszterelnököt, Giuseppe Contét, hogy azonnal hívja össze a parlamentet, és vegye tudomásul, a kormánynak többé nincs többsége a törvényhozásban.

Giuseppe Conte és Matteo Salvini © AFP / Filippo Monteforte

Egyébként a szakítás bejelentésének indokaként említett, Torino–Lyon-gyorsvasút is mutatja, mennyire áthidalhatatlanok a partnerek közötti nézeteltérések. Di Maio környezetszennyezőnek és túl drágának tartja a részben egy hosszú alagútban futó vasút tervét, míg a Liga azt hangsúlyozza, hogy az építkezés munkahelyeket teremt, a beruházással pedig felgyorsul a gazdasági növekedés, és csökken a környezetszennyezés is, mert a teherszállítmányokat nem közúton, hanem vonattal juttatják majd el a megrendelőkhöz. De a Liga egy közleményben azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a vasút ügyében vitáznak a pártok: más az elképzelésük az adózásról, az EU-tagságról, az igazságszolgáltatásról, illetve az infrastruktúra fejlesztésről is.

Orosz szálak

Minden bizonnyal az is szerepet játszik az időzítésben, hogy Salvininek előbb-utóbb a felsőházban, a Szenátusban is be kell számolnia állítólagos orosz kapcsolatairól: a BBC beszámolója szerint az ügyészek már vizsgálják, milyen ügyleteket kötött a politikus és a vele kapcsolatban lévő több orosz üzletember. A vádak szerint nem kizárt, hogy a Liga Moszkvától kaphatott pénzt azért, hogy a párt ellenezze az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es annektálása miatt Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók fenntartását. A februárban napvilágot látott állítások szerint az egyik orosz olajtársaság kedvezményes áron adott volna el olajat az ENI olasz olajipari cégnek, amely különféle trükkökkel a Ligához is juttatott volna több millió dollárnyi összeget.

© Twitter

Az egész ügylet állítólag 65 millió dolláros volt, s ebből jutott volna a közvetítő orosz üzletembereknek is. A Liga részéről a tárgyalásokon Salvini egyik bizalmasa és volt szóvivője, Gianluca Savoini is részt vett. Őt már behívták az ügyészek egy kihallgatásra, ahol Savoini úgy döntött, nem mond semmit az ügyről. Az ENI szerint az ügyletből nem lett semmi, s a cég azt is hangsúlyozta, nem vett és nem vesz részt politikai pártok finanszírozásában.

Salvini bejelentésére Conte mindenesetre idegesen reagált, s közölte, nem a Liga vezérének feladata a parlament összehívása, s a politikusnak arra sincs joga, hogy saját kénye szerint diktálja, mi történik az újfent politikai válságba süllyedő országban. Conte – aki a jelek szerint inkább megőrizné a koalíciót – hozzátette: Salvininek kell elmagyaráznia a változásokat remélő, a kabinetben bízó olaszoknak, hogy miért van szükség a kormány hirtelen szétverésére. Még keményebben fogalmazott Di Maio, aki szerint Salvini durván becsapta a választókat. Ugyanakkor azt is elmondta pártja készen áll a megméretésre, és biztos abban, hogy a választók meg fogják büntetni Salvinit.

Nem biztos a voksolás

A parlament jelenleg nyári szünetet tart, de ennek ellenére akár a jövő hétre össze lehet hívni a képviselőket. A kormány pedig csak akkor bukhat meg, ha a képviselők egy része bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, s azt Conte el is veszti. A Liga már be is nyújtotta az indítványt, ám szavazási időpontot egyelőre nem tűzték ki. A parlamenti voksolást követően Sergio Mattarella államfő kezébe kerül a döntés joga: kiírhatja azonnal az előrehozott választást, ám úgy is dönthet, olyan technokrata kormányt kell alakítani, amely az ősz folyamán elfogadja a 2020-as költségvetést.

Ez pedig akár azt is jelentheti, hogy csak jövőre járulhatnak urnához az olasz választók. A kormány helyzetét bonyolítja, hogy miközben Olaszországnak van Görögország után a legnagyobb államadóssága az EU-ban, Salvini komoly adócsökkentéseket tervez jövőre, s e miatt valószínűleg újabb komoly összetűzés alakul majd ki Róma és a fiskális fegyelem erősítését követelő Brüsszel között.