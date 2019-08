Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","shortLead":"Persze ezután is adózni kell, és bizonyos szabályok is vonatkoznak majd rá. ","id":"20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f836adbe-4e14-4c1a-8eb3-b299269b2d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7fcd97-e12c-4130-9d2a-7ddf3007ea15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Jon_a_bitcoinban_kapott_fizetes_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:35","title":"Jön a bitcoinban kapott fizetés Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint valószínű, hogy a Gmailre is kiterjed majd.","shortLead":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint...","id":"20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4fc11a-5e26-45d0-b75f-adff6aa67b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:10","title":"Ujjlenyomatával is bejelentkezhet majd a Gmailbe, a Google már intézkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat a korábbinál több lakossági panaszt kapott.","shortLead":"Az önkormányzat a korábbinál több lakossági panaszt kapott.","id":"20190812_Tul_hangos_a_Sziget_jon_a_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed891735-4760-4060-82ee-52bc34cd963e","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Tul_hangos_a_Sziget_jon_a_buntetes","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:31","title":"Túl hangos a Sziget, jön a büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét, ha a képviselő nem tálal ki. Nem tette meg.","shortLead":"Szabó Richárd néhány napja azt ígérte, nyilvánosságra hozza a polgármesterjelöltséggel őt megkörnyékező fideszes nevét...","id":"20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eba2f88-b6a1-46ab-b3b7-76052494b4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305d3d58-4eac-4f4c-a2b3-4ba79ba2f14f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Kiirta_a_netre_a_bajai_langosos_hogy_melyik_fideszes_kornyekezte_meg","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:35","title":"Kiírta a netre a bajai lángosos, hogy melyik fideszes környékezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","shortLead":"Menetrend szerinti busz ragadt bele az árokba. ","id":"20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdf338-3849-4916-8197-8046cca9093e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d1f992-d712-43cc-861c-91feb517177f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Belesuppedt_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_arkaba_egy_busz","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:03","title":"Belesüppedt a hódmezővásárhelyi tramtrain árkába egy busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem aratott osztatlan sikert a YouTube ötlete, hogy a kezdőoldalon nagyobb méretben jelenjenek meg a videók. A platform elismerte, folyik egy új dizájn tesztje.","shortLead":"Egyelőre nem aratott osztatlan sikert a YouTube ötlete, hogy a kezdőoldalon nagyobb méretben jelenjenek meg a videók...","id":"20190814_youtube_kezdooldal_videok_merete_youtube_video_thumbnail","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704dfc97-ac26-4d87-bb59-1f8da65c48a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_youtube_kezdooldal_videok_merete_youtube_video_thumbnail","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:33","title":"Fotók: Átszabná a YouTube a kezdőoldalát, kiborultak a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Bocskor Bíborka énekesnő szerkesztett történetét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757b87c-a4c1-4a58-a016-d9d5ec18c929","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:30","title":"Van, aki azt hiszi, azért nincs gyerek, mert nem akarsz az életedben teret engedni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]