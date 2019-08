Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amikor csak egy ilyen pénzautomata volt, azt július elején szerelték le. Akkor nagy volt a felháborodás.","shortLead":"Amikor csak egy ilyen pénzautomata volt, azt július elején szerelték le. Akkor nagy volt a felháborodás.","id":"20190816_Eddig_nulla_bankautomata_volt_Hortobagyon_most_kettot_is_felszereltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9431e8-f683-41a3-b02d-b92d70b49a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Eddig_nulla_bankautomata_volt_Hortobagyon_most_kettot_is_felszereltek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:46","title":"Eddig nulla bankautomata volt Hortobágyon, most kettőt is felszereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019 júniusa között - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Határvédelmi, határrendészeti feladatokra összesen mintegy 408 milliárd forintot költött el a rendőrség 2015 és 2019...","id":"20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce82b5e-d8ff-4bdd-acfb-0fab434f2e79","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Felfoghatatlan_osszeg_ment_el_eddig_hatarvedelemre","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:42","title":"Felfoghatatlan összeg ment el eddig határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","shortLead":"Egy ember már hazamehetett, a másik két utast pedig rövidesen kiengedik a kórházból.","id":"20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297c5048-ba3b-4dd6-8db9-fd7d090a4581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85107152-1a67-4dce-aaf3-4bb172f4021f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Valsagos_allapotban_van_a_stuttgarti_buszbaleset_legsulyosabb_magyar_serultje","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:44","title":"Válságos állapotban van a stuttgarti buszbaleset legsúlyosabb magyar sérültje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett a novicsok típusú idegméregtől az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripal és a lánya elleni merényletben tavaly márciusban az angliai Salisbury városában.","shortLead":"Újabb emberről bizonyosodott be a londoni rendőrség csütörtöki tájékoztatása szerint, hogy mérgezést szenvedett...","id":"20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f31231-066c-4980-bcc5-0bfe3f0c97ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Szkripalmergezes_a_rendorseg_ujabb_aldozatot_talalt","timestamp":"2019. augusztus. 15. 22:00","title":"Szkripal-mérgezés: a rendőrség újabb áldozatot talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar internetezők, és mik azok, amik a legjobban zavarják a felhasználókat.","shortLead":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar...","id":"20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46a0700-8689-4156-9a58-dd64ee9b9803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:03","title":"Itt van, mire panaszkodnak a legtöbbet a magyar netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"És a rezsim vezetése szerint mindez Dél-Korea \"hibájából\" történik.","shortLead":"És a rezsim vezetése szerint mindez Dél-Korea \"hibájából\" történik.","id":"20190816_Felhuzta_magat_EszakKorea_inkabb_raketaznak_mint_beketargyalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c217a0a-97e1-4779-8b57-acc27c13c8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d7d614-cc63-41d1-9b0d-71b98c1873eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Felhuzta_magat_EszakKorea_inkabb_raketaznak_mint_beketargyalnak","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:27","title":"Felhúzta magát Észak-Korea, inkább rakétáznak, mint béketárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","shortLead":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","id":"20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee55684f-c471-401c-9855-c98c9260e812","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:11","title":"Nem csak egy Rolls-Royce-ban lehet minibár, hanem egy melós platósban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

\r

","id":"20190816_Meghalt_BodaSzasz_Kriszta_szinmuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd466a9-675a-4082-82e5-d1ba9bc2510f","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Meghalt_BodaSzasz_Kriszta_szinmuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:11","title":"Meghalt Boda-Szász Kriszta színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]