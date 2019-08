Tovább emelkedett a romániai kórházi vérengzés halálos áldozatainak száma

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak. A férfi keresésére már francia barátai is megérkeztek.","shortLead":"Dél-Olaszországban túrázva zuhant bele egy üregbe Simon Gautier, akit utolsó segélykérő hívása óta nem találnak...","id":"20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5801e2a-625e-4b6b-a61c-017b38839d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139b8b77-d317-4c66-ab61-ca3550fdf42d","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Meghalok_a_fajdalomtol_segitenetek__kilenc_nappal_utolso_hivasa_utan_sem_talaljak_a_francia_fiut","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:12","title":"\"Meghalok a fájdalomtól, segítenének?\" - kilenc nappal utolsó hívása után sem találják a francia férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657877c8-b1b6-48e9-b259-6e3ac2943366","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi elképzelésekben még úgy szerepelt Pécset elkerüli az M9-es.","shortLead":"A korábbi elképzelésekben még úgy szerepelt Pécset elkerüli az M9-es.","id":"20190818_Kaposvar_es_Pecs_is_akarja_az_M9es_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657877c8-b1b6-48e9-b259-6e3ac2943366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4d032e-485a-4908-ac37-0028656a0a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Kaposvar_es_Pecs_is_akarja_az_M9es_autopalyat","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:54","title":"Kaposvár és Pécs is akarja magának az M9-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy kerékpárost a villamos a budapesti Batthyány tér közelében vasárnap délután - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Halálra gázolt egy kerékpárost a villamos a budapesti Batthyány tér közelében vasárnap délután - közölte a Budapesti...","id":"20190818_Halalra_gazolt_egy_kerekparost_a_villamos_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21e13d9-8722-46cc-ab62-89add725ee54","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Halalra_gazolt_egy_kerekparost_a_villamos_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:39","title":"Halálra gázolt egy kerékpárost a villamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött Kasmírban, de az újabb összecsapások miatt ez nem történt meg.","shortLead":"India szombattól a korlátozások fokozatos csökkentéséről és a távközlési szolgáltatások helyreállításáról döntött...","id":"20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77804b0b-3c1b-4655-ab99-b3c2b3b689fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_A_komoly_osszecsapasok_miatt_visszaallitotta_a_korlatozasokat_az_indiai_kormany_Kasmirban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:21","title":"A komoly összecsapások miatt visszaállította a korlátozásokat az indiai kormány Kasmírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában, az Egyesült Államok északnyugati részén. ","shortLead":"Őrizetbe vételekkel értek véget a jobb- és baloldali tüntetők közötti összetűzések az oregoni Portland városában...","id":"20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1001fb1-7522-4b26-a532-e464f94dcd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1b3c9-c5f1-422b-bbf5-a000308646ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Osszetuztek_jobb_es_baloldali_tuntetok_Portlandben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:27","title":"Összetűztek jobb- és baloldali tüntetők Portlandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Kerekparost_gazoltak_halalra_Szakolyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ad4ca0-3331-44e6-8944-49695ab28eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Kerekparost_gazoltak_halalra_Szakolyban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:20","title":"Az udvaráról hajtott ki, amikor elgázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","shortLead":"Mégpedig a sorozat alapjául szolgáló könyvek szerzője.","id":"20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e0bdb-6648-4b6a-b6fc-0abad2811f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd98791-6bb6-45aa-b1bc-091e500c0775","keywords":null,"link":"/elet/20190817_A_rajongok_kiakadtak_de_azert_volt_aki_orult_a_Tronok_harca_vegenek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 19:23","title":"A rajongók kiakadtak, de azért volt, aki örült a Trónok harca végének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad395c89-0a05-4def-93a3-3ffed2bbf02b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemzeti ünnep alkalmából dzsesszkoncertek várják a közönséget augusztus 20-án az ingyenes Jazz 0820 eseményen, míg a swingkorszakot idézi meg az augusztus 30-án és szeptember 1-jén megrendezendő New Orleans Swingfesztivál a Művészetek Palotájában (Müpa) Budapesten. ","shortLead":"A nemzeti ünnep alkalmából dzsesszkoncertek várják a közönséget augusztus 20-án az ingyenes Jazz 0820 eseményen, míg...","id":"20190818_Swing_es_dzsesszkoncertekkel_keszul_a_Mupa_a_nyar_vegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad395c89-0a05-4def-93a3-3ffed2bbf02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95047f5d-539f-41d9-9b93-e35d1270a4ef","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Swing_es_dzsesszkoncertekkel_keszul_a_Mupa_a_nyar_vegen","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:38","title":"Swing- és dzsesszkoncertekkel készül a Müpa a nyár végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]