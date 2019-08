Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyülekezési joggal való visszaélés miatt vonták szabálysértési eljárás alá a Momentum politikusát. ","shortLead":"Gyülekezési joggal való visszaélés miatt vonták szabálysértési eljárás alá a Momentum politikusát. ","id":"20190822_Beideztek_a_rendorsegre_KerpelFronius_Gabort_mert_sajtotajekoztatot_tartott_a_VI_keruleti_polgarmester_haza_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0691a7-fd79-439a-9fcc-3ea8ab715e93","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Beideztek_a_rendorsegre_KerpelFronius_Gabort_mert_sajtotajekoztatot_tartott_a_VI_keruleti_polgarmester_haza_elott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:40","title":"Beidézte a rendőrség Kerpel-Fronius Gábort egy sajtótájékoztató miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

\r

","shortLead":"Csapdát állít, robbant, nyilaz, legyőzhetetlen – ahogy azt el is várják a rajongók.\r

\r

","id":"20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7976dc0c-303d-4bcf-a716-658a330fbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fd93e-bcc5-42c1-bde8-c848d89abd47","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Stallone_kemenyebb_mint_valaha_Uj_elozetes_jott_a_Rambo_5hoz","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:38","title":"Stallone keményebb, mint valaha: Új előzetes jött a Rambo 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította a füst. A sűrű ködre emlékeztető füsttengerről videó is készült. ","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött Brazíliában az erdőtüzek száma, s több várost, köztük Sao Paulót is elborította...","id":"20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0a995-30cf-4288-ba8a-15984db90bf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Tragikus_az_erdotuzhelyzet_Braziliaban_Sao_Paolo_fustbe_merult","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:30","title":"Tragikus az erdőtűzhelyzet Brazíliában, Sao Paulo füstbe merült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming isten háta mögötti részén keresik a választ a kérdésre.","shortLead":"Éves gyűlését tartja Jackson Hole-ban a Fed, a nemzeti bankok vezetői, a pénzügyminiszterek és sok-sok szakértő Wyoming...","id":"20190823_jackson_hole_powell_fed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d2c605c-dc47-43ff-86e5-01f57b26ee71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e3314c-fdcd-470a-9e9d-522d3fe918ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_jackson_hole_powell_fed","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:20","title":"Elháríthatja a fenyegető globális recessziót az amerikai jegybank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190823_Illinois_allamban_is_tanarhiany_van_2023tol_havi_minimum_egymilliot_fizetnek_nekik_ezert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c94e2df-a5d5-4382-adcc-03c70e8afe9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Illinois_allamban_is_tanarhiany_van_2023tol_havi_minimum_egymilliot_fizetnek_nekik_ezert","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:05","title":"Illinois államban is tanárhiány van, 2023-tól havi minimum egymilliót fizetnek nekik ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","shortLead":"Ebbe az amerikai hiperautóba nem kevesebb, mint négy darab nagy teljesítményű villanymotor került.","id":"20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce3b2ff-fd29-4dc2-8cc3-f8f67ee09f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6adef2a-4152-4109-85c7-2439efa25705","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_1200_loeros_4_szemelyes_uj_villanyauto_tor_a_porsche_panamera_baberjaira","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:21","title":"1200 lóerős 4 személyes új villanyautó tör a Porsche Panamera babérjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdd6f3e-d390-4ba8-8066-6932448fb77e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eseményen két héten keresztül 17 programot láthatnak az érdeklődők, 77 közreműködővel","shortLead":"Az eseményen két héten keresztül 17 programot láthatnak az érdeklődők, 77 közreműködővel","id":"20190823_Kertesz_Akosrol_szolo_portrefilmet_mutatnak_be_a_17_Spinoza_Zsido_Fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfdd6f3e-d390-4ba8-8066-6932448fb77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693e4d47-294a-4723-a867-e7bde6a1da69","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Kertesz_Akosrol_szolo_portrefilmet_mutatnak_be_a_17_Spinoza_Zsido_Fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Kertész Ákosról szóló portréfilmet mutatnak be a 17. Spinoza Zsidó Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","shortLead":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","id":"20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe24675-273f-4fa7-8e77-593414143bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:09","title":"Facebook-komment miatt tett feljelentést Jászapáti fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]