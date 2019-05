Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23247716-2303-4c50-9fd9-5c2789cc7919","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne jelentsen stigmát a másság – áll az országgyűlési biztos véleményében.","shortLead":"Ne jelentsen stigmát a másság – áll az országgyűlési biztos véleményében.","id":"20190517_Az_alapveto_jogok_biztosa_szerint_nem_masodrenduek_a_melegek_ahogy_Kover_Laszlo_kepzeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23247716-2303-4c50-9fd9-5c2789cc7919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc7c9c1-492d-4974-99a0-78d0e31b733e","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Az_alapveto_jogok_biztosa_szerint_nem_masodrenduek_a_melegek_ahogy_Kover_Laszlo_kepzeli","timestamp":"2019. május. 17. 09:05","title":"Az alapvető jogok biztosa szerint nem másodrendűek a melegek, ahogy Kövér László képzeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos ígéretére. De az előtt is több ezer új magyar buszt ígértek már.","shortLead":"Az innovációs miniszter rálicitált Gulyás Gergely egy hónappal korábbi 3000 magyar gyártású elektromos buszos...","id":"20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f5efc92-87fc-429c-9a37-d68a8501c024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2142c1-44c5-4792-a5f1-f55fd92bb702","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Ujabb_igeretek_dordultek_el_Palkovics_szajabol_szerinte_6000_uj_buszt_fogunk_gyartani","timestamp":"2019. május. 17. 17:20","title":"Újabb merész ígéretek Palkovics szájából: 6000 új buszt fogunk gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","shortLead":"Újabb részlet került elő a titokban felvett ibizai videóból.","id":"20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96107194-d3e4-40dc-b534-5882743493bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Sebastian_Kurz_szexorgiairol_pletykalt_HeinzChristian_Strache","timestamp":"2019. május. 18. 15:04","title":"Sebastian Kurz állítólagos szexorgiáiról pletykált Heinz-Christian Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f28b122-dbee-4373-8623-9fee6df9b83b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még nem hallották Kövér Lászlótól, mi a világ rendje.","shortLead":"Még nem hallották Kövér Lászlótól, mi a világ rendje.","id":"20190517_Tajvan_bevezette_a_meleghazassagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f28b122-dbee-4373-8623-9fee6df9b83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7774ce86-fca2-406f-88e1-507a2d3afc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tajvan_bevezette_a_meleghazassagot","timestamp":"2019. május. 17. 09:12","title":"Tajvan beelőzte egész Ázsiát: engedélyezte a melegházasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök már szerdán megteremtette a hangulatot a jeles naphoz.



","shortLead":"Ma van a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap, amelyet 2005 óta Magyarországon is ünnepelnek. A házelnök...","id":"20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebcc28a-33f6-4204-a00e-f063820d9252","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kulon_koszontjuk_a_mai_napon_Kover_hazelnokot","timestamp":"2019. május. 17. 11:37","title":"Külön köszöntjük a mai napon Kövér házelnököt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7bd657-387d-46f2-a53f-f179ff48f7f2","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Előbb a szavak feletti harcot nyerte meg az amerikai abortuszellenes mozgalom, és most az így szerzett fegyverrel döntenék el végleg a jogi harcot is a saját javukra. Arra is van válaszuk, ha tudatlannak bizonyulnak, ilyenkor Isten nevét említik. Ami az Egyesült Államokban zajlik, az egy olyan kultúrharc, amely az egész világra kihatással van. És amelyben nemcsak a női test felett akarnak uralkodni, de a nők véleményét is semmibe veszik.","shortLead":"Előbb a szavak feletti harcot nyerte meg az amerikai abortuszellenes mozgalom, és most az így szerzett fegyverrel...","id":"20190517_abortusz_alabama_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7bd657-387d-46f2-a53f-f179ff48f7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8abde95-83d2-46c5-80bd-6787fe82688b","keywords":null,"link":"/elet/20190517_abortusz_alabama_usa","timestamp":"2019. május. 17. 06:31","title":"A szavakat és az érveket is megerőszakolják az abortusz tilalmáért küzdő politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","id":"20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba4c28-77ed-4608-bc9d-d283119a7310","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","timestamp":"2019. május. 17. 05:53","title":"Szlovákiából került elő az eltűnt maglódi vállalkozó kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]