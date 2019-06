Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Bár sokan azt gondolják, a sikeres tőzsdei befektetésekhez a szerencse mellett intuícióra és néhány különleges képességre is szükség van, a legnagyobb sikertörténetek hátterében valójában olyan ’know-how’ húzódik meg, ami bárki számára elsajátítható. Csokorba szedtük a legfontosabbakat, amelyek megalapozhatják a jó befektetésekhez és döntésekhez szükséges magabiztosságot.","shortLead":"Önmagunk és a piacok ismerete, fegyelem, képességeink és tudásunk folyamatos bővítése, uralkodás az érzelmeinken...","id":"20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f51c14-4f0b-432a-92cb-3e6c9359535f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36acef-2d75-4522-971e-7c0bf5faca79","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190612_4_tipp_hogy_magabiztosan_vagjon_bele_a_tozsdezesbe","timestamp":"2019. június. 13. 07:30","title":"4 tipp, hogy magabiztosan vágjon bele a tőzsdézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Admiral Markets UK Ltd.","c_partnerlogo":"78f72e9a-f084-4e65-857b-bc0d33b7c846","c_partnertag":"admiralmarkets"},{"available":true,"c_guid":"8a0023ca-a389-498c-9b34-17794b980b9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szigorúbb szabályokat fogadott el a környezetben tartósan megmaradó, az ENSZ veszélyes anyagok jegyzékében szereplő szerves anyagokról – közölte az Európai Unió Tanácsa csütörtökön.","shortLead":"Az Európai Unió szigorúbb szabályokat fogadott el a környezetben tartósan megmaradó, az ENSZ veszélyes anyagok...","id":"20190614_europai_unio_veszelyes_anyagok_szerves_anyagok_mergezo_kornyezetszennyezes_echa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a0023ca-a389-498c-9b34-17794b980b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa622c9a-d030-4f93-b333-169e740cd50f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_europai_unio_veszelyes_anyagok_szerves_anyagok_mergezo_kornyezetszennyezes_echa","timestamp":"2019. június. 14. 07:03","title":"Bekeményít az EU a legveszélyesebb anyagoknál, ez alól egyik ország sem bújhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.","shortLead":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő...","id":"20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c2ab8c-2201-4bee-98d8-7c0181a68030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 16:17","title":"Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka kimondta: nem sérti a közösségi jogot a magyarországi adóteher.","shortLead":"Az Európai Bíróság illetékes főtanácsnoka kimondta: nem sérti a közösségi jogot a magyarországi adóteher.","id":"20190613_tavkozlesi_kulonado_europai_birosag_fotanacsnok_allasfoglalas_vodafone_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8f60c3-9218-4783-9cd6-63948644f523","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_tavkozlesi_kulonado_europai_birosag_fotanacsnok_allasfoglalas_vodafone_magyarorszag","timestamp":"2019. június. 13. 12:21","title":"Rendben van a magyar távközlési különadó az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország gyomrában.","shortLead":" Ehető virágok, lila karfiol, fekete fokhagyma, piros banán - egy éjjelre kivételezett lehet bárki piacozó az ország...","id":"20190613_Ejszakai_piacozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0cffa4c-bba8-4c52-a2d5-e3886d6064ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab81c59a-1ec5-421c-91ee-f79ac924e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Ejszakai_piacozas","timestamp":"2019. június. 13. 20:13","title":"Éjszakai piacozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ártatlannak vallja magát, és szeretne túl lenni az ügyön.","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és szeretne túl lenni az ügyön.","id":"20190614_Neymar_tagadja_az_eroszak_vadjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7b9785-09c2-4f2c-9baf-22676cce592a","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Neymar_tagadja_az_eroszak_vadjat","timestamp":"2019. június. 14. 09:59","title":"Három órán át faggatták a nemi erőszakkal megvádolt Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]