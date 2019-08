Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra és vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra és vasárnapra az Országos...","id":"20190824_Hoseg_zivatar__mindenre_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9963cfe0-3c7f-4094-b662-c9504afbd68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad5d044-cf95-4c3a-987a-46f420079cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Hoseg_zivatar__mindenre_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:26","title":"Hőség, zivatar - mindenre figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290d428e-d5af-4d0f-8ec9-407de03c8baa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új Star Wars-sorozatot jelentettek be.

