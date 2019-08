Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni Magyarországra.","shortLead":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni...","id":"20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feaacac-5f34-47b5-a942-5bbb9c14443a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:57","title":"Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli dollármilliárdos magángépén. Nicolas Sarkozy ügyvédet kísérték. A francia törvények szerint a volt köztársasági elnököknek is védelem jár - különösen külföldön. Sarkozy 2007 és 2012 között volt Franciaország elnöke, most izraeli barátjának kérésére látogatott el Guineába.","shortLead":"Állig felfegyverzett francia állambiztonsági emberek érkeztek az afrikai ország fővárosába, Conakryba egy izraeli...","id":"20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20bc60-d331-42c0-9144-a51b9e0ab1a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190824_Mit_keresett_Sarkozy_egy_korrupcioval_vadolt_izraeli_milliardos_oldalan_Guineaban","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:05","title":"Mit keresett Sarkozy egy korrupcióval vádolt izraeli milliárdos oldalán Guineában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","shortLead":"Ezúttal 5000 méteren született győzelem.","id":"20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eed3c53-eeee-4e84-862b-7b79b696f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2c4f93-d44a-4f88-972f-0d173d6cd05e","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Ujabb_aranyerem_a_szegedi_kajakkenu_vilagbajnoksagon","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:23","title":"Újabb aranyérem a szegedi kajak-kenu világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","shortLead":"Mindkét egység 500 méteren érte dobogóra. ","id":"20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9114b678-e931-4943-bc4f-3b2757a66c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06005a1-9539-4f17-8b43-fa592e28f640","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_a_noi_kenu_kettes_ezust_Kozak_Danuta_kajak_egyesben_bronzermes","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:01","title":"Kajak-kenu-vb: a női kenu kettes ezüst-, Kozák Danuta kajak egyesben bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a869dc2-ca14-4527-a923-d5cbe26c6eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város az eredeti elképzelések szerint ingyen kapott volna egy uszodát 2017 végére, de az máig nincs kész, 3-4-szer annyiba fog kerülni, mint az eredeti ár, a városnak is mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia. A polgármester szerint több olyan döntés is született, ami kárt okozott Balmazújvárosnak.","shortLead":"A város az eredeti elképzelések szerint ingyen kapott volna egy uszodát 2017 végére, de az máig nincs kész, 3-4-szer...","id":"20190823_Feljelentest_tett_a_polgarmester_a_felbehagyott_balmazujvarosi_uszoda_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a869dc2-ca14-4527-a923-d5cbe26c6eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551526a-daea-4eee-abb6-e426290ac5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Feljelentest_tett_a_polgarmester_a_felbehagyott_balmazujvarosi_uszoda_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:17","title":"Feljelentést tett a polgármester a félbehagyott balmazújvárosi uszoda ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","shortLead":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","id":"20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575419a5-c86d-4f57-9a73-5551de549bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:56","title":"Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a536df-2a7a-46ab-af47-d41bc8bf6977","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Lesznek új feladatai Káel Csabának, a Filmalap új vezetőjének, és van, amit kivesznek a kezéből, mint a film- és szórakoztatóipar és a turizmus összefüggő fejlesztésének ügye.\r

\r

","shortLead":"Lesznek új feladatai Káel Csabának, a Filmalap új vezetőjének, és van, amit kivesznek a kezéből, mint a film- és...","id":"20190823_Az_uj_filmkormanybiztos_uj_munkakort_is_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a536df-2a7a-46ab-af47-d41bc8bf6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e63472-3927-4c88-bc45-80387fcce0d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_uj_filmkormanybiztos_uj_munkakort_is_kap","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:27","title":"Az új filmkormánybiztos új munkakört is kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]