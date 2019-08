Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","shortLead":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","id":"20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ece86c-f946-4e7d-9620-70d259a6e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:40","title":"Szökésben van a BRFK elítélt volt főtisztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","shortLead":"Általában szóban kérik a pácienseket, hogy hozzanak magukkal kötöző anyagot. Akinél nincs, azt is ellátják. ","id":"20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7190509e-3cde-4515-a202-377d5630af3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5a1e12-8616-41b6-869b-4f515820f959","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_A_betegektol_kerik_a_kotszert_a_mezokovesdi_orvosi_ugyeleten","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:48","title":"A betegektől kérik a kötszert a mezőkövesdi orvosi ügyeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622fa816-011b-495f-b3c4-f06afde99ef8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén ötven éves James Bond-film, az Őfelsége titkosszolgálatában gálavetítésére és a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál Életműdíját átvenni érkezik Miskolca George Lazenby. Közönségtalálkozót szerveznek az egykori 007-es tiszteletére. ","shortLead":"Az idén ötven éves James Bond-film, az Őfelsége titkosszolgálatában gálavetítésére és a CineFest Miskolci Nemzetközi...","id":"20190827_James_Bond_Miskolcra_jon_cinefest_george_lazenby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622fa816-011b-495f-b3c4-f06afde99ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a820bd-5dbf-413d-98a1-3f22fb8589e0","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_James_Bond_Miskolcra_jon_cinefest_george_lazenby","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:00","title":"Találkozhat James Bonddal, ha szeptemberben Miskolcra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal osztotta meg ezeket az információkat. Az ingyenes online víruskeresőkbe, ellenőrzés céljából feltöltött állományok sokszor nyilvános felületeken kötnek ki.","shortLead":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal...","id":"20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a28233-bf13-482d-bf86-cbbe7f3eb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:03","title":"Ha netes víruskeresőt használ, nagyon figyeljen oda a fájljaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester előbb bejelentette, amit a Budapesti Közlekedési Központ tizenegy napja közölt, majd az ellenzékkel foglalkozott a Hír Tv-ben.","shortLead":"A főpolgármester előbb bejelentette, amit a Budapesti Közlekedési Központ tizenegy napja közölt, majd az ellenzékkel...","id":"20190827_tarlos_istvan_hir_tv_ellenzek_kampany_szdsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734af77e-dd7d-4a7e-af1a-76e25e3fe18d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_tarlos_istvan_hir_tv_ellenzek_kampany_szdsz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 22:11","title":"Tarlós bosszúra szomjas volt SZDSZ-eseket lát az ellenzék kampánya mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya - írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban a miniszteri bársonyszékek mögött jelentősen átalakult Orbán negyedik kormánya - írja...","id":"20190828_emmi_kasler_miklos_orban_kormany_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c765eadb-d0fe-45eb-abcb-d52c0cf76045","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_emmi_kasler_miklos_orban_kormany_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:40","title":"Foszlik az Emmi, Palkovics erősödik: így alakul át az új Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510a5554-e103-4d93-9a4b-f46df4a9171f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint a Fidesz indokolatlanul magasan tartja az árakat.","shortLead":"A szocialisták szerint a Fidesz indokolatlanul magasan tartja az árakat.","id":"20190828_Mikozben_a_kormany_rezsiutalvanyt_ad_a_nyugdijasoknak_az_MSZP_tovabb_csokkentene_a_gaz_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510a5554-e103-4d93-9a4b-f46df4a9171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc641e6-09a0-477a-aa56-195689af4879","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Mikozben_a_kormany_rezsiutalvanyt_ad_a_nyugdijasoknak_az_MSZP_tovabb_csokkentene_a_gaz_arat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:28","title":"Miközben a kormány rezsiutalványt ad a nyugdíjasoknak, az MSZP tovább csökkentené a gáz árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]