[{"available":true,"c_guid":"5dc9efa6-5857-45d8-89ac-9d6a23cb2b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kiadója szerint a Spotify több millió dollárral tartozik neki.","shortLead":"A rapper kiadója szerint a Spotify több millió dollárral tartozik neki.","id":"20190824_Eminem_kiadoja_tobb_millio_dollaros_jogdijat_kovetel_a_Spotifytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc9efa6-5857-45d8-89ac-9d6a23cb2b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04c1440-c224-4a2b-bc42-db4cce1c6a99","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Eminem_kiadoja_tobb_millio_dollaros_jogdijat_kovetel_a_Spotifytol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 19:50","title":"Eminem kiadója több millió dolláros jogdíjat követel a Spotifytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén akár még a német gazdaság stagnálásával is számolni kell Dieter Kempf, a BDI német iparszövetség elnöke szerint. ","shortLead":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén...","id":"20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb60d173-9ae6-4e18-8c78-47d473e140d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:05","title":"Stagnálástól tart a német iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatalosan megkezdődött augusztus 24-én, szombaton a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását megelőző kampány. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon kezdődik és a szavazás napjáig, a voksolás befejezéséig tart.","shortLead":"Hivatalosan megkezdődött augusztus 24-én, szombaton a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását...","id":"20190824_Eldurrant_az_onkormanyzati_valasztasok_startpisztolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b18652-2797-437b-8a5f-0d496ea94400","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Eldurrant_az_onkormanyzati_valasztasok_startpisztolya","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:14","title":"Eldurrant az önkormányzati választások startpisztolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést a Bp2017 Kft. ellen.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést...","id":"20190824_Feljelenti_a_vizes_vbt_szervezo_ceget_a_Magyar_Liberalis_Part_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc2a991-bdc9-4cb0-93a3-f19df20ba7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f431a7ca-e45b-4fe6-860a-5ff237f12cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Feljelenti_a_vizes_vbt_szervezo_ceget_a_Magyar_Liberalis_Part_tagja","timestamp":"2019. augusztus. 24. 14:50","title":"Feljelenti a vizes vb-t szervező céget a Magyar Liberális Párt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","shortLead":"Az amerikai elnök nem elégedett a Fed irányvonalával. A befektetők is többet vártak Jerome Powell beszédétől.","id":"20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e1a679-8086-4474-82f0-55b8b3551643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803120e0-e777-4cd7-8ee0-8bcbf6c318a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Trump_nekiment_az_altala_kinevezett_jegybankelnoknek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:55","title":"Trump nekiment az általa kinevezett jegybankelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","shortLead":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","id":"20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcfd802-122f-4b2e-95a7-1bbd461d9565","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:51","title":"Beismerő vallomást tett a balatonfűzfői gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint sérülésekkel megúszta a balesetet.\r

","shortLead":"Az első hírek szerint sérülésekkel megúszta a balesetet.\r

","id":"20190823_Lezuhant_egy_sikloernyos_Iszkaszentgyorgynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba25ab-52eb-45fd-9efd-f3944f4d80d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Lezuhant_egy_sikloernyos_Iszkaszentgyorgynel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:38","title":"Lezuhant egy siklóernyős Iszkaszentgyörgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejezték a helyszínelést.","shortLead":"Befejezték a helyszínelést.","id":"20190824_Vege_a_lezarasnak_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d4901a-4151-47a1-a02d-f9a3fda3418d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Vege_a_lezarasnak_az_M5oson","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:46","title":"Vége a lezárásnak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]