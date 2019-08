Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95fe1d-254e-4dcf-af6a-d713e06f7eaa","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:32","title":"Frontális karambol történt Bárándnál, mentőhelikopter szállította kórházba a sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtök este Balatonszárszón.","shortLead":"A kereszténydemokrácia egyensúlyt tart az egyén és a közösség jogai és felelősségei között – mondta Kövér László...","id":"20190823_Kover_Laszlo_Kommunista_talalmany_hogy_a_politika_es_a_vallas_ket_kulonbozo_dolog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7807bd9-d6fa-44cb-9ea1-e0b4196077e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b090139d-47e8-4b57-9c5a-a6bbe57d2c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Kover_Laszlo_Kommunista_talalmany_hogy_a_politika_es_a_vallas_ket_kulonbozo_dolog","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:09","title":"Kövér László: Kommunista találmány, hogy a politika és a vallás két különböző dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki nem postai csekken szokta befizetni a számláját, kénytelen lesz bemenni a szolgáltatóhoz. Figyelem, a postás csak egyszer csenget. ","shortLead":"Ha valaki nem postai csekken szokta befizetni a számláját, kénytelen lesz bemenni a szolgáltatóhoz. Figyelem, a postás...","id":"20190823_Roham_varhato_az_ugyfelszolgalatokon_a_rezsiutalvanyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59aeaa-b39f-4335-b23e-3a9210429e21","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Roham_varhato_az_ugyfelszolgalatokon_a_rezsiutalvanyok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:07","title":"Roham lesz az ügyfélszolgálatokon a rezsiutalványok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","shortLead":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","id":"20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0ff475-0143-48e2-8aec-b894136aed03","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:58","title":"Meghalt David Koch, az egyik leggazdagabb ember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fea74bf-46f9-445a-acfd-29c01740034a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Milyen árat kell fizetnünk azért, ha szeretnénk a magunk uraiként ott, és akkor dolgozni, ahol és amikor csak akarunk? Valóban megéri digitális nomád életmódra váltani? És mit szólnak ehhez a munkaadók? Külföldön és Magyarországon élő, kezdő és tapasztalt digitális nomádok meséltek küzdésről és felemelő tapasztalatokról. \r

","shortLead":"Milyen árat kell fizetnünk azért, ha szeretnénk a magunk uraiként ott, és akkor dolgozni, ahol és amikor csak akarunk...","id":"samsungbch_20190823_digitalis_nomad_hr_tavmunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fea74bf-46f9-445a-acfd-29c01740034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42a6cb3-86d9-4fac-9fb6-aacd066ab60e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190823_digitalis_nomad_hr_tavmunka","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:30","title":"Szabad leszel, de magányos is – Ilyen az élet digitális nomádként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfitől elvették a bérlakását a szükséges jogi eljárás lezárulta előtt, emiatt kéne Székely Lászlónak véleményt mondania.\r

\r

","shortLead":"A 79 éves férfitől elvették a bérlakását a szükséges jogi eljárás lezárulta előtt, emiatt kéne Székely Lászlónak...","id":"20190823_Az_Alapveto_Jogok_Biztosahoz_fordul_A_Varos_Mindenkie_a_kilakoltatott_budafoki_idos_ferfi_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc164e5-5c8d-442a-98e9-4093ebc18078","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Az_Alapveto_Jogok_Biztosahoz_fordul_A_Varos_Mindenkie_a_kilakoltatott_budafoki_idos_ferfi_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:04","title":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordul A Város Mindenkié a kilakoltatott budafoki idős férfi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját. Szlovénia komoly bajba kerülhet, mert az európai feldolgozóüzemek be vannak táblázva.\r

\r

","shortLead":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén...","id":"20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a96450-6306-4436-aaa5-024b99d02370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:02","title":"\"Európa nyilvános vécéje\" – Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]