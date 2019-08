Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45a44574-849d-4e0b-909d-136a86c368c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyóba másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik. Ökológiai katasztrófa fenyeget. ","shortLead":"A folyóba másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik. Ökológiai katasztrófa fenyeget. ","id":"20190829_Elromlott_a_tiszito_inkabb_a_Visztulaba_engedik_Varso_szennyvizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a44574-849d-4e0b-909d-136a86c368c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e488f64d-9d80-44a3-affd-8a345b0f62ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Elromlott_a_tiszito_inkabb_a_Visztulaba_engedik_Varso_szennyvizet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:38","title":"Elromlott a tiszító, inkább a Visztulába engedik Varsó szennyvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","shortLead":"12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak. Szerdán nyit a SZIN.



","id":"20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3499-f95b-4573-803d-2cb5b9f90edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235d751c-5733-4b8f-83cb-65452a1233ed","keywords":null,"link":"/kultura/20190828_Indul_az_orszag_legnagyobb_nyarzaro_bulija","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:39","title":"Indul az ország legnagyobb nyárzáró bulija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mellettük még hat civil ellen is bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","shortLead":"Mellettük még hat civil ellen is bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt.","id":"20190829_korrupcio_nav_penzugyor_csempeszet_hataratkelo_ukrajna_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafac775-68c6-45c6-bc29-2b697fc06ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66210d23-b7ec-4f2c-b78e-f2b6ecbfdbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_korrupcio_nav_penzugyor_csempeszet_hataratkelo_ukrajna_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:49","title":"Tucatnyi korrupt pénzügyőr ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","shortLead":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","id":"20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b493ea-310a-43fa-9c07-9614f383e574","keywords":null,"link":"/sport/20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:57","title":"Rasovszky megnyerte a nyíltvízi világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ennyire gyenge a forint.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire gyenge a forint.","id":"20190829_Tortenelmi_melyponton_a_forint_331_forint_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91f34a3-5919-494b-ab9b-6c2727fe3e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_Tortenelmi_melyponton_a_forint_331_forint_egy_euro","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:36","title":"331,8: történelmi mélyponton a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","shortLead":"Nem ilyen győzelemre számított a magyar teniszező.","id":"20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a39f4-b334-4d35-8459-2a06b88cbdbb","keywords":null,"link":"/sport/20190828_US_Open_Babos_ellenfele_feladta_a_meccset","timestamp":"2019. augusztus. 28. 05:08","title":"US Open: Babos ellenfele feladta a meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember 10-én, kedden mutatja be új mobilkészülékeit az Apple. A dátum most már biztos, a készülékek tulajdonságai még nem, de azért sok mindent lehet már sejteni.","shortLead":"Szeptember 10-én, kedden mutatja be új mobilkészülékeit az Apple. A dátum most már biztos, a készülékek tulajdonságai...","id":"20190829_apple_iphone_11_pro_sajtomeghivok_szeptember_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69687793-6288-4e0a-a689-8ac0cca265a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_apple_iphone_11_pro_sajtomeghivok_szeptember_10","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Kimentek a hivatalos meghívók, jönnek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia nemzeti bankból érkezhet az ország következő EU-biztosa.","shortLead":"A francia nemzeti bankból érkezhet az ország következő EU-biztosa.","id":"20190828_Macronek_is_megneveztek_kit_kuldenenek_az_uj_Europai_Bizottsagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2e7ca4-0c82-42e0-b47d-030012d60242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Macronek_is_megneveztek_kit_kuldenenek_az_uj_Europai_Bizottsagba","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:31","title":"Macronék is megnevezték, kit küldenének az új Európai Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]