[{"available":true,"c_guid":"27bc8eb2-7217-427a-8093-0b6b914ac800","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a történelmi időutazásra hívó hatkerekű szárazföldön és vízen is jól érzi magát. ","shortLead":"Ez a történelmi időutazásra hívó hatkerekű szárazföldön és vízen is jól érzi magát. ","id":"20190830_elado_egy_masodik_vilaghaborus_partraszallo_jarmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27bc8eb2-7217-427a-8093-0b6b914ac800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63d1c51-0e95-4105-861f-3d2e049f7983","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_elado_egy_masodik_vilaghaborus_partraszallo_jarmu","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:41","title":"Eladó egy második világháborús partraszálló jármű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","shortLead":"Erre a 306 lóerős új kompakt SUV-ra minden további nélkül felvehető a nagycsaládos autóvásárlási támogatás.","id":"20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e6f88a-8f25-42d3-b9eb-106f6b02624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4f0e35-9d9c-47aa-8ebb-f82f20d4ab8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190829_7_uleses_sportterepjarokent_erkezett_meg_a_mercedesamg_glb_35","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:21","title":"7 üléses sportterepjáróként érkezett meg a Mercedes-AMG GLB 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Immár tizedik éve nem jutott be magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportkörében, ettől azonban a hazai futballrajongók bőven izgulhatnak a meccseken. Lesz ugyanis éppen elég különösnek ígérkező összecsapás, derült ki a csütörtöki sorsoláson. Még úgynevezett halálcsoport is van - nem is egy.\r

","shortLead":"Immár tizedik éve nem jutott be magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportkörében, ettől azonban a hazai futballrajongók...","id":"20190829_Kovesse_velunk_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3b136-400f-47a1-9546-0f23a1c0b704","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Kovesse_velunk_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolast","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:00","title":" PSG-Real, Bayern-Tottenham, Juventus-Atletico a BL csoportkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cikkében is foglalkozik a brit Economist ezen a héten Magyarországgal, vagyis a demokrácia és Magyarország kapcsolatával. Formailag hazánk egy virágzó demokrácia, de lélekben egypárti állam – írják.","shortLead":"Két cikkében is foglalkozik a brit Economist ezen a héten Magyarországgal, vagyis a demokrácia és Magyarország...","id":"20190830_Economist_Magyarorszag_lelekben_egyparti_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3629a223-acca-4188-b90c-f49a875fea35","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Economist_Magyarorszag_lelekben_egyparti_allam","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:14","title":"Economist: Magyarország lélekben egypárti állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról mintáztak. Most úgy tűnik, ez annyira nem volt jó ötlet.","shortLead":"A Disney új, floridai parkjában olyan kóláspalackok is kaphatók, amiket a Csillagok háborújában látott gránátokról...","id":"20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae258a7-41c6-4701-9bea-07fc4b3656b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1e48f-d927-4304-acff-7dd35fc5b332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_coca_cola_star_wars_udito_galaxy_edge_disneyland_tsa_repulo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:03","title":"Tilos repülőre vinni a Coca-Cola új, Star Wars-os üdítőit, mert úgy néznek ki, mint a gránátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab","c_author":"Hunyadi Réka","category":"velemeny","description":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n a Greenpeace munkatársa.","shortLead":" A környezetpusztítások akkor fognak véget érni, ha elegen vagyunk, akik fellépnek ellenük – írja a hvg.hu-n...","id":"20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37133fdd-c0a4-4623-876f-7587b1cd4eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da62cb56-3f00-4dd9-a894-a359317b303d","keywords":null,"link":"/velemeny/20190829_Langol_a_Fold__most_mi_legyen","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:30","title":"Lángol a Föld – most mi legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d5b769-c203-49ef-82c0-076ecf010862","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Laki Eszter vezetésével működő grafikai műhely, a Studio Nur idén elnyerte a világ legrangosabb designdíjaként számontartott Red Dot elismerést Brands & Communication kategóriában a Costes étteremnek tervezett speciális étlappal.\r

\r

","shortLead":"A Laki Eszter vezetésével működő grafikai műhely, a Studio Nur idén elnyerte a világ legrangosabb designdíjaként...","id":"20190829_Grafikai_Michelincsillagot_kapott_a_Costes_kartyaetlapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d5b769-c203-49ef-82c0-076ecf010862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdeb1f3-f275-436c-afdc-8b0b0c503de2","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Grafikai_Michelincsillagot_kapott_a_Costes_kartyaetlapja","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:10","title":"Grafikai Michelin-csillagot kapott a Costes kártya-étlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]