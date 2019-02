Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra, hogy egy évvel tovább működjön az állam. Adócsökkentés csak annyi volt, amennyit a gazdaság fehéredése fedezett.","shortLead":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra...","id":"20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c151eef-1953-442c-a194-d39a8e30f8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Alaposan eltúlozza a kormány, mennyire jelentős az adócsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04906f2c-8630-49b3-b41f-7526a27a09ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több hónapnyi nyomozás után emeltek vádat a rendőrök Robert Kraft és további 25 ember ellen. ","shortLead":"Több hónapnyi nyomozás után emeltek vádat a rendőrök Robert Kraft és további 25 ember ellen. ","id":"20190222_prostitucio_tamogatasaval_vadoljak_az_nfl_bajnok_tulajdonosat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04906f2c-8630-49b3-b41f-7526a27a09ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24066efc-2778-43f9-ad6b-7a0b40e90db2","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_prostitucio_tamogatasaval_vadoljak_az_nfl_bajnok_tulajdonosat","timestamp":"2019. február. 22. 21:32","title":"Prostitúció támogatásával vádolják az NFL-bajnok tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) elővigyázatosságból felfüggesztette az Európai Unió országai­ban a gyerek- és felnőttgyógyá­szatban egyaránt alkalmazott, fenspiridtartalmú szerek alkalmazását – írta meg a Világgazdaság. ","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) elővigyázatosságból felfüggesztette az Európai Unió országai­ban a gyerek- és...","id":"20190222_kohogescsillapito_gyulladascsokkento_gyogyszer_fenspiridtartalmu_szerek_europai_gyogyszerugynokseg_epistat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505fcba9-3250-4c73-bcd7-e666ff920d39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_kohogescsillapito_gyulladascsokkento_gyogyszer_fenspiridtartalmu_szerek_europai_gyogyszerugynokseg_epistat","timestamp":"2019. február. 22. 12:33","title":"Leállították egy köhögéscsillapító forgalmazását, mert szívritmuszavart okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemcsak az emberekhez, hanem a robotokhoz fűződő viszonyt is tárgyalják a tudós szerzők.","shortLead":"Nemcsak az emberekhez, hanem a robotokhoz fűződő viszonyt is tárgyalják a tudós szerzők.","id":"20190223_Uj_konyv_jelent_meg_a_kutyak_torteneterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10376041-a7b2-44aa-bc33-31cc15a90eac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Uj_konyv_jelent_meg_a_kutyak_torteneterol","timestamp":"2019. február. 23. 13:09","title":"Új könyv jelent meg a kutyák történetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kosárlabda-válogatott 75-41-re kikapott Olaszországban a világbajnoki selejtezősorozat 11. fordulójában, ezzel eldőlt, hogy nem juthat ki a kínai világbajnokságra.","shortLead":"A magyar férfi kosárlabda-válogatott 75-41-re kikapott Olaszországban a világbajnoki selejtezősorozat 11. fordulójában...","id":"20190222_magyar_ferfi_kosarlabda_valogatott_vilagbajnoki_selejtezo_vereseg_olasz_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ef2916-4792-4466-97f2-c2dfc1a3c83b","keywords":null,"link":"/sport/20190222_magyar_ferfi_kosarlabda_valogatott_vilagbajnoki_selejtezo_vereseg_olasz_valogatott","timestamp":"2019. február. 22. 22:03","title":"Nagyon megverték a magyar kosarasokat, ugrott a vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták akadályozni, ekkor dördültek el a fegyverek.\r

\r

","shortLead":"Humanitárius segélykonvoj próbált bejutni az országba, a katonák le akarták zárni a határt, a civilek ezt meg akarták...","id":"20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48504305-6e31-46aa-979b-5771f31b0eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_Venezuelai_katonak_civilekre_lottek_a_brazil_hataron_eddig_ket_halott","timestamp":"2019. február. 22. 20:53","title":"Venezuelai katonák civilekre lőttek a brazil határon, eddig két halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c98e595-b6f5-47f3-8e1b-e8ebaa14f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk, hogy amikor különleges logóra vált a Google, akkor jellemzően régi események adják az apropót. A pénteki grafikán azonban Steve Irwin látható, aki ha élne, akkor is csak az 57. születésnapját ünnepelné. A sokak által a kissé ellentmondásos \"Krokodilvadász\" néven ismert természettudós azonban fiatalon meghalt.","shortLead":"Megszokhattuk, hogy amikor különleges logóra vált a Google, akkor jellemzően régi események adják az apropót. A pénteki...","id":"20190222_steve_irwin_krokodilvadasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c98e595-b6f5-47f3-8e1b-e8ebaa14f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d88b424-9494-4dbb-ad26-7fd230e235bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_steve_irwin_krokodilvadasz","timestamp":"2019. február. 22. 07:33","title":"Miért került ma a krokodilvadász Steve Irwin a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autóeladás története, amikor egy házaspár helyett, három nagydarab férfi jelentkezett az autóért.","shortLead":"Egy autóeladás története, amikor egy házaspár helyett, három nagydarab férfi jelentkezett az autóért.","id":"20190222_Horror_sztori_egy_hasznalt_autoval_Megszurlak_ha_nem_adod_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c4bc5-0dbd-4ac0-b249-979de1ad1292","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Horror_sztori_egy_hasznalt_autoval_Megszurlak_ha_nem_adod_el","timestamp":"2019. február. 22. 08:37","title":"Horrorsztori egy használt autóval: „Megszúrlak, ha nem adod el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]