[{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google. A felhasználók aligha fogják kitörő örömmel fogadni az újítást.","shortLead":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google...","id":"20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dddc97-5b84-46b0-8109-6bbcd6268892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:03","title":"Változás jön a Google Play áruházba, sokaknál lehúzhatja a mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","shortLead":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","id":"20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe1e54-a9aa-45fd-987a-39a7658c51ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:37","title":"Egy órán át próbálták újraéleszteni L. L. Junior elütött kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből országos, átpolitizált botrányt a Tv2. Az újabb részletek alapján már az is alapvető kérdés, vajon honnan tudott a kormányoldali csatorna az eredetileg bántalmazás miatt indult büntetőügyről.","shortLead":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből...","id":"20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ba6b-6985-404f-990a-8c2cf2a70112","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:30","title":"\"Mikor láttam a Tv2-n, nem kaptam levegőt\" – így lett botrány a Donáth-ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott. A szexre viszont már nem feltétlenül vevők a nézők. ","shortLead":"A reality műfaj mára olyan tág kategória lett, hogy értelmetlen lenne azt állítani: a valóságshow-knak leáldozott...","id":"20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23c1a0d9-184f-4a0e-8db8-13aec40ba73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc061168-5239-4937-ad50-0fb4a830258f","keywords":null,"link":"/elet/20190902_valosagshow_love_island_tv_valo_vilag_big_brother","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:20","title":"Narcisztikus celebjelöltek jövő nélkül – mit eszünk még mindig a valóságshow-kon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","shortLead":"A hétvégén az eddigieknél is erőszakosabb jelenetek zajlottak, de hétfőn sem álltak le a tiltakozások. ","id":"20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958221c1-cb82-478e-acf4-0f6c0fc479ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3120242-55e9-4de8-99be-5b39b2d9bbee","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Hongkongi_tuntetesek_brutalis_jelenetek_zajlottak_a_metroban_a_tanevkezdest_is_bojkottaljak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":"Hongkongi tüntetések: brutális jelenetek zajlottak a metróban, a tanévkezdést is bojkottálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom tagsága. ","shortLead":"Egy online szavazáson nagy többséggel támogatta a demokratákkal felállítandó kormánykoalíciót az Öt Csillag Mozgalom...","id":"20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb854984-847e-4060-9b98-26d302842a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3691789-b2e0-4023-9490-af96c106360e","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Felallhat_az_uj_olasz_kormany_rabolintott_az_Ot_Csillag_Mozgalom_tagsaga","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:23","title":"Felállhat az új olasz kormány, rábólintott az Öt Csillag Mozgalom tagsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f65df77-a30a-4999-aa77-220495633478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztár hosszú posztban írt arról, hogy húszas éveiben hozott rettenetes döntései következtében hogyan vált a leggyűlöltebb emberré a világon. ","shortLead":"A sztár hosszú posztban írt arról, hogy húszas éveiben hozott rettenetes döntései következtében hogyan vált...","id":"20190903_Justin_Bieber_drogozas_depresszio_mentalis_egeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f65df77-a30a-4999-aa77-220495633478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a641e6-a89b-426d-9d4f-e0f460ef32a7","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Justin_Bieber_drogozas_depresszio_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:31","title":"Justin Bieber kipakolt a drogozásról, a depresszióról és a bántalmazásról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Kis lépésekkel a nagy jövő felé – tervek és kilátások iskolakezdésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]