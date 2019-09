Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2796e1fe-214f-4cdf-aead-93e958b77128","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyosan megsérült a neki otthont adó állatmenhelyen, ezért el kellett altatni. ","shortLead":"Az állat súlyosan megsérült a neki otthont adó állatmenhelyen, ezért el kellett altatni. ","id":"20190903_Elpusztult_Yvonne_a_vilaghiru_szokott_tehen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2796e1fe-214f-4cdf-aead-93e958b77128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c480302a-d490-4579-b10c-e9ea51204aa6","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Elpusztult_Yvonne_a_vilaghiru_szokott_tehen","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:54","title":"Elpusztult Yvonne, a világhírű szökött tehén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bármelyik közgazdász megerősítheti, hogy igenis reagálunk az ösztönzőkre. A magatartáskutató pszichológusok azonban arra is rámutatnak, hogy az egyéni reakciót legalább annyira befolyásolja az ösztönzőhöz kapcsolódó kontextus, mint maga a felkínált ösztönző.","shortLead":"Bármelyik közgazdász megerősítheti, hogy igenis reagálunk az ösztönzőkre. A magatartáskutató pszichológusok azonban...","id":"20190903_Hogyan_lehet_egy_kis_valtoztatassal_1_1_tobb_mint_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea983fd4-f35b-4b2b-a07f-9f2043926edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ba8ca-46ea-4192-b052-fea848b46525","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190903_Hogyan_lehet_egy_kis_valtoztatassal_1_1_tobb_mint_2","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:15","title":"Hogyan lehet egy kis változtatással 1+1 több, mint 2?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","shortLead":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","id":"20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cddb0-67c2-4a11-a598-f4696e19d142","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:34","title":"Nagy viharok nélkül, néhol durva széllel érkezik az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841941-8d52-43d6-8456-9f3f010625e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Egy_erosen_felturbozott_gyerekzsur__itt_a_Tankcsapda_uj_klipje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80841941-8d52-43d6-8456-9f3f010625e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80c6fb6-5eaa-45bf-a232-0bfed46c7129","keywords":null,"link":"/kultura/20190904_Egy_erosen_felturbozott_gyerekzsur__itt_a_Tankcsapda_uj_klipje","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:05","title":"Egy erősen felturbózott gyerekzsúr – itt a Tankcsapda új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","shortLead":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","id":"20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af0880-53e5-44d2-8e5a-ca3f93f40701","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:15","title":"Több mint három évtizede nem volt ennyire gyenge a font a dollárhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","shortLead":"A Fidesz-KDNP támogatásával is induló Grezsa István szerint közterületen hirdette magát.","id":"20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db24f87-1b77-48c2-a0cc-6877d0bc3aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d000d-09a8-4d74-9402-ec158b181226","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Tanevnyiton_kampanyolt_hodmezovasarhelyi_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:39","title":"Tanévnyitón kampányolt hódmezővásárhelyi polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","shortLead":"Egy képviselő átült egy másik frakcióba. Szó szerint.","id":"20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695c39d7-7ec7-4695-b80f-5cf0ff749060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53f8e6-da3e-4631-ab61-f674d1cad9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Brexit_elvesztette_tobbseget_Boris_Johnson_kormanya_a_parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 03. 18:18","title":"Brexit: elvesztette többségét Boris Johnson kormánya a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]