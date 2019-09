Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –, hogy a szélsőséges edelényi politikus győzzön, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti. Már amennyiben a kormánypárt az MSZP. Mert ha a kormánypárt a Fidesz, úgy az MSZP-nek és a többi ellenzéki szervezetnek kell visszalépnie abból, amit csinál, akár annak fejében is, hogy ezzel a legnagyobb riválisát segíti.","shortLead":"Az egyházi vezető szerint a kormánypártnak kötelessége megakadályoznia – még a visszalépés árán is –...","id":"20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd813c40-6423-4d4a-a68b-cd4264e7c9bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_koves_slom_molnar_oszkar_ellenzek_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:48","title":"Köves Slomónak a rasszista kijelentéseiről elhíresült Molnár Oszkár fideszes támogatásáról is az ellenzék felelőssége jut eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66120d30-30f4-49c8-9da4-8882a7bd8d9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kelet-Európa felszabadításának 75. évfordulójára\" rendeztek kiállítást, a megnyitó ráadásul a kommunisták bulgáriai hatalomátvételének évfordulóján lesz. ","shortLead":"\"Kelet-Európa felszabadításának 75. évfordulójára\" rendeztek kiállítást, a megnyitó ráadásul a kommunisták bulgáriai...","id":"20190903_A_szovjet_idoket_idezo_kiallitast_rendezett_a_szofiai_orosz_nagykovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66120d30-30f4-49c8-9da4-8882a7bd8d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d05fb-0531-433f-a410-9120e65a3f05","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_A_szovjet_idoket_idezo_kiallitast_rendezett_a_szofiai_orosz_nagykovetseg","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:53","title":"A szovjet időket idéző kiállítást rendezett a szófiai orosz nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy napon belül bejelentheti Carrie Lam, hogy visszavonja a kiadatási törvényjavaslatot.","shortLead":"Egy napon belül bejelentheti Carrie Lam, hogy visszavonja a kiadatási törvényjavaslatot.","id":"20190904_Hongkong_carrie_lam_tuntetes_kiadatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7127cab-7982-4235-b080-d35a6ef443d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Hongkong_carrie_lam_tuntetes_kiadatas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:01","title":"Hongkong kormányzója visszavonni készül a tömegtüntetéseket kiváltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második világháború kezdetének nyolcvanadik évfordulója alkalmából tartott lengyelországi megemlékezésekre. Most jön a visszavágás, több orosz politikus már „be is bizonyította”, a lengyelek felelősek a háborúért. Meg azt is, hogy a lengyel hadsereg semmit sem ért. Putyint azért nem hívták az ünnepségekre, mert Varsó elítéli az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es orosz bekebelezését, illetve a szakadár ukrán erők moszkvai támogatását. ","shortLead":"Az orosz politikai elitet nagyon felbosszantotta, hogy Varsó nem hívta meg Vlagyimir Putyin elnököt a második...","id":"20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3017288-89f7-49ff-8a9e-9bd754e4263f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44fc014-95a8-40b3-aa31-0f17de7b1cae","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Lengyelorszag_felelos_a_masodik_vilaghaboruert__mondja_Moszkva","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:07","title":"Lengyelország felelős a második világháborúért – mondja Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először nyert, eddig hétszer kapott ki a svájci ellen.\r

\r

","shortLead":"A svájci Roger Federer öt játszmában kikapott a bolgár Grigor Dimitrovtól a US Open negyeddöntőjében. A bolgár először...","id":"20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f514f4aa-4d30-47f1-90cc-0c4e5bbcf398","keywords":null,"link":"/sport/20190904_Federer_kiesett_a_US_Open_negyeddontojeben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:59","title":"Federer kiesett a US Open negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8243db-0bcb-45dd-b53f-208bc2d7a4a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és jobboldalból. ","shortLead":"Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és...","id":"20190903_Behivtak_a_koztevebe_a_Tarlos_kihivojanak_jelentkezo_postast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8243db-0bcb-45dd-b53f-208bc2d7a4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11b29ba-8090-464d-b83e-ba0f0621e06c","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Behivtak_a_koztevebe_a_Tarlos_kihivojanak_jelentkezo_postast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:40","title":"Behívták a köztévébe a Tarlós kihívójának jelentkező postást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olvasás hat a gondolkodásunkra, és arra is, mit gondolunk a nemekről.","shortLead":"Az olvasás hat a gondolkodásunkra, és arra is, mit gondolunk a nemekről.","id":"20190904_35_millio_konyvet_olvasott_el_egy_robot_hogy_kideruljon_hogy_irunk_a_ferfiakrol_es_a_nokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d52bd-c36e-47dc-a329-7a05412ddbe7","keywords":null,"link":"/elet/20190904_35_millio_konyvet_olvasott_el_egy_robot_hogy_kideruljon_hogy_irunk_a_ferfiakrol_es_a_nokrol","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:54","title":"3,5 millió könyvet olvasott el egy robot, hogy kiderüljön, hogy írunk a férfiakról és a nőkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]