Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még májusban ígérte meg Lázár János, hogy az akkor luxusberuházások közbeszerzési kiírásáért felelős vezetőket is meneszteni fogja, novemberben lesz itt az ideje a tisztogatásnak Mezőhegyesen.","shortLead":"Még májusban ígérte meg Lázár János, hogy az akkor luxusberuházások közbeszerzési kiírásáért felelős vezetőket is...","id":"20190904_Nem_csak_melosokat_kuldenek_el_a_Menesbirtokrol_de_vezercsere_is_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2de0cb-5f74-4fb5-997f-cabed694d80b","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Nem_csak_melosokat_kuldenek_el_a_Menesbirtokrol_de_vezercsere_is_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:19","title":"Nem csak dolgozókat küldenek el a Ménesbirtokról, de vezércsere is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","shortLead":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","id":"20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e02bf-bc22-47fa-ad08-a24afa385edd","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:12","title":"Feltámasztanak egy ősi azték játékot, amihez négykilós labda kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég egyszerűen lehetne rajta valamennyit segíteni. ","shortLead":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég...","id":"20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cece5b-608f-45bb-a763-adc1eb6c27c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:35","title":"Nekifutnak a cipzár elvnek a legzsúfoltabb körforgalmakban, hátha csökken a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy demográfiai csúcson tudatmódosítókról, harkályról, testről és vérről is szólt. Megtudtuk Orbántól, szerinte mikor győzhet a magyar családpolitika.\r

","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy demográfiai csúcson tudatmódosítókról, harkályról, testről és vérről is szólt. Megtudtuk...","id":"20190905_Orban_demografia_konferencia_vucic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f48f5c0-7876-473f-88c5-b58efc99157a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc4438-be61-4000-897c-59d3f59e7174","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Orban_demografia_konferencia_vucic","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:11","title":"Orbán: Még nem értük el a sikert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","shortLead":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","id":"20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1d16b-64b4-42ed-b8fa-00f8e18a4624","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:23","title":"Gyakran küzdenek mentális betegséggel a természeti katasztrófát átélt áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a felhasználók védőoltásokról szóló információkra keresnek az oldalon, hiteles hírforrások oldalára irányítja őket. ","shortLead":"Ha a felhasználók védőoltásokról szóló információkra keresnek az oldalon, hiteles hírforrások oldalára irányítja őket. ","id":"20190905_facebook_uj_ertesites_oltasellenesseg_cdc_who_kanyaro_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89c5cb-d353-4813-ae7c-8d412435a350","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_facebook_uj_ertesites_oltasellenesseg_cdc_who_kanyaro_jarvany","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:08","title":"A Facebook új értesítésekkel harcol az oltásellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","shortLead":"Addig jár a kutya a kútra, amíg bele nem esik. ","id":"20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5824686f-cf15-44b6-9b55-cd9b46d4e34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48c965b-bd66-4fdf-b446-25d3f3af41d9","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Kergetes_macska_kutya_kut_tuzoltok_mentes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:35","title":"Macskakergetés közben kútba esett egy kutya, a tűzoltók mentették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8","c_author":"Vértessy Péter","category":"hetilap","description":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül indították be az idegen nyelvű adásokat, köztük a magyart. ","shortLead":"A külföldnek szóló náci német propagandára válaszul, a brit külpolitikai érdekek kiszolgálására a BBC keretein belül...","id":"201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a82a5da4-4382-42f2-b00a-5fe37f3144e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e878ab-00ad-486d-953e-a97ad605fe33","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.36/201936__bbc_magyar_adas__80_ev__radiohullamok__hangtavolsag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 00:00","title":"Hangtávolság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]