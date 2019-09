Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A visegrádi és a nyugat-balkáni régió együttműködésének erősítéséről tárgyal.","shortLead":"A visegrádi és a nyugat-balkáni régió együttműködésének erősítéséről tárgyal.","id":"20190911_Orban_Viktor_Pragaba_latogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d70fa3-75ce-43bf-bcfa-5060da87bc11","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orban_Viktor_Pragaba_latogat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:30","title":"Orbán Viktor Prágába látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuálisan zaklatta az otthonban elhelyezett gyerekeket.\r

","shortLead":"Szexuálisan zaklatta az otthonban elhelyezett gyerekeket.\r

","id":"20190910_Nyolc_evet_kapott_a_bicskei_gyermekotthon_egykori_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208f97b3-0f49-46a8-a073-2d0965dcf172","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nyolc_evet_kapott_a_bicskei_gyermekotthon_egykori_igazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:48","title":"Nyolc évet kapott a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee9eb1d-aa56-45a8-b568-787d80c10216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adecee55-d324-4769-8fd1-a498939c4221","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Veszpremi_allatkert_zsiraf","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:40","title":"Elpusztult a veszprémi zsiráfbébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60 évvel ezelőtt véget ért francia gyarmatosítás miatt még mindig feszült a két ország szurkolói közötti viszony.\r

\r

","shortLead":"Meccset játszana Franciaország Algériával, a két csapat eddig egyszer játszott 2001-ben, de az is félbeszakadt. A 60...","id":"20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c9ed3-1ab5-4b52-9787-22f33c9e7a32","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Franciaorszag_megkockaztatna_egy_focimeccset_Algeriaval","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:30","title":"Franciaország megkockáztatna egy focimeccset Algériával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91357e8-47a0-486e-866e-0404616c5a63","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idén is lélekharangok megkondítása közben sorolták fel a terrortámadás halálos áldozatainak neveit.","shortLead":"Idén is lélekharangok megkondítása közben sorolták fel a terrortámadás halálos áldozatainak neveit.","id":"20190911_A_2001_szeptember_11i_terrortamadasok_aldozataira_emlekeztek_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91357e8-47a0-486e-866e-0404616c5a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086754d-43d0-48d1-957f-f97ef163edce","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_A_2001_szeptember_11i_terrortamadasok_aldozataira_emlekeztek_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:23","title":"A 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozataira emlékeztek az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","shortLead":"Az ügyészség elrendelte a letartóztatását.","id":"20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4504958c-a263-4df9-aaf1-59452e6a181a","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_kutya_devecser_bantalmazas_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:04","title":"Megölte a négy hónapos kiskutyáját, és volt barátnőjét is bántalmazta egy devecseri férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc1ebe1-5e47-472d-a32f-d8120fc5be4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember végén világszerte tüntetések lesznek, köztük több magyar városban is. A klímaváltozás veszélyeire hívják fel a figyelmet.","shortLead":"Szeptember végén világszerte tüntetések lesznek, köztük több magyar városban is. A klímaváltozás veszélyeire hívják fel...","id":"20190911_Azt_keri_az_Amnesty_hogy_ne_buntessek_meg_a_tunteto_diakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cc1ebe1-5e47-472d-a32f-d8120fc5be4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca244c-73f7-480d-af0a-31bc03e331fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Azt_keri_az_Amnesty_hogy_ne_buntessek_meg_a_tunteto_diakokat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:12","title":"Azt kéri az Amnesty, hogy ne büntessék meg a tüntető diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]