[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint.","shortLead":"Tovább gyengül a forint.","id":"20190911_Mar_332_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23be86-a511-4357-b864-14fe8a6514de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Mar_332_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:23","title":"Már 333 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","shortLead":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","id":"20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d5f60-b088-4cb0-8108-8923d293f3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:26","title":"Fantáziaországban már létezik az 1500 lóerős Bugatti SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","shortLead":"Tudta, hogy a magyar stúdióban forgatják a Romániába, Csehországba és Szlovákiába szánt műsorokat is?","id":"20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff640e6-edce-492a-9aee-da5c6de82799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bd2de3-acb5-4112-bc77-7f63e3fa482f","keywords":null,"link":"/elet/20190910_TV_Paprika_musorok_fozes_konyha","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:02","title":"Új ,saját gyártású műsorokkal jön a TV Paprika, de Jamie Oliver is visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe viszik. Kötődési stílusunktól is függ, hogy hol szabunk megálljt. És bizony, a következményekkel sem árt tisztában lenni.","shortLead":"Egymás üzeneteinek, cseteléseinek olvasása, nyomozás a másik után – az internet lehetőségei a párokat is kísértésbe...","id":"20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a18dd9-8c88-420f-b35a-054ecf40adab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df24dc47-c009-41f5-8193-42e59449936b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190910_Ha_on_is_szokott_nyomozni_a_neten_a_parja_netan_a_gyereke_utan_erdemes_ezt_elolvasnia","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:15","title":"Ha ön is szokott nyomozni a neten a párja, netán a gyereke után, érdemes ezt elolvasnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"3,1 százalékos lett az augusztusi infláció, a részadatokat nézve pedig az látszik, hogy 5,6 százalékra mérséklődött az élelmiszerárak növekedése, a dohányáruk ára 12,8, a zöldségeké pedig 23,6 százalékkal nőtt. A krumpli pedig egyenesen harmadával lett drágább a 2018-as árhoz képest. Tovább gyorsult a liszt és a péksütemények árának növekedése.\r

