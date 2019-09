Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","shortLead":"A meggyengült Dorian hurrikán Észak-Karolina partjaitól Kanada felé halad, ahol már kihirdették a hurrikán-riadót. ","id":"20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cadc20-b3c2-4bef-91b0-b36d7ffdcdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af47847-d1f8-4d64-8045-905b0622906e","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_dorian_hurrikan_usa_eszak_karolina","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:14","title":"135 ezer lakás maradt áram nélkül a Dorian hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

