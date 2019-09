Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","shortLead":"Másfél hónappal az első hírszerzési információk után az amerikai elnök is elárulta, hogy megölték Hamza bin Ladent.","id":"20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9404a69-6223-4c8c-ab1d-7e07efe3f9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080986ca-c569-4f7c-afa7-8d16e2839f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_megerositette_megoltek_Oszama_bin_Laden_fiat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:03","title":"Trump megerősítette: megölték Oszama bin Laden fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","shortLead":"Függetlenként, a DK és Márki-Zay Péterék támogatásával indul a meteorológus a polgármesteri posztért.","id":"20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7eb6fa-5124-4727-9cdf-47a2687bd0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34dcc9eb-b8ee-4600-b83c-d76c37babb0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Partai_Lucia_polgarmesterjelolt_lett_Szarvason","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:33","title":"Pártai Lucia polgármesterjelölt lett Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77102bfb-90e3-4576-a531-5fae7dee57c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajtónak is bemutatták az első, Németországban született óriáspandákat.","shortLead":"A sajtónak is bemutatták az első, Németországban született óriáspandákat.","id":"20190913_kina_berlin_allatkert_oriaspanda_pandabocs_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77102bfb-90e3-4576-a531-5fae7dee57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3321c206-b69c-486e-b127-e13ceda9220f","keywords":null,"link":"/elet/20190913_kina_berlin_allatkert_oriaspanda_pandabocs_hongkong","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:20","title":"Ha tényleg ez lesz a neve a berlini pandabocsoknak, Kína nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","shortLead":"Azt mondta, hogy terrorista, és azt is kiáltotta, hogy \"Allahu Akbar\".","id":"20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd20d58e-65bc-4b3d-bd56-12bd6c89543f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7adb0f3f-747e-48ed-9b15-6929fb96b603","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_keleti_palyaudvar_vonat_terrorista_vadirat_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:01","title":"A Keletiben már rendőrök várták a részeg férfit, aki kiakadt az IC-n, és azt mondta, felrobbantja a Parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d41623-61b3-474c-994c-99aef3900221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai olyan anyagot készítettek, ami szinte az összes ráeső fényt elnyeli.","id":"20190913_massachusettsi_muszaki_egyetem_sotet_anyag_felfedezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d41623-61b3-474c-994c-99aef3900221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccfe140-11ea-4c6f-8b2c-306c52dd422e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_massachusettsi_muszaki_egyetem_sotet_anyag_felfedezes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:03","title":"Elektromos vezetőkkel kísérleteztek a tudósok, véletlenül megcsinálták a világ legsötétebb anyagát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katedrális oltásakor annyi vizet szívott magába, hogy súlya háromszorosára, három tonnára nőtt.","shortLead":"A katedrális oltásakor annyi vizet szívott magába, hogy súlya háromszorosára, három tonnára nőtt.","id":"20190913_Sikerult_megmenteni_a_NotreDame_elazott_kiralyi_szonyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea72612d-0507-4357-8775-1d5c704df4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d7a2d-bc61-415e-8106-084667189b14","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_Sikerult_megmenteni_a_NotreDame_elazott_kiralyi_szonyeget","timestamp":"2019. szeptember. 13. 22:11","title":"Sikerült megmenteni a Notre-Dame elázott királyi szőnyegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő Wi-Fi 6 technológia.","shortLead":"A hálózati eszközök szakértőjeként a Cisco azt vizsgálta, milyen hatással lesz a hálózatokra a már terjedőben lévő...","id":"20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca50efe-35bc-401f-9731-198bc52acf01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190914_wifi_6_cisco_vallalati_informatika_halozatok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:03","title":"Gyorsabb és stabilabb lesz otthon az internet, he elér a lakásba ez a wifis újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","shortLead":"A volt brit kormányfő most szólalt meg először a népszavazás körüli időkről. ","id":"20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2715b7-5b25-4a04-8433-f47f23187364","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_David_Cameronnak_nyomorusagos_erzes_volt_lemondani_a_Brexitnepszavazas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:49","title":"David Cameronnak nyomorúságos érzés volt lemondani a Brexit-népszavazás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]