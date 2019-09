Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd7669e-9c4f-43cc-945a-3069a01a9590","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Pártrendezvények és aktivisták tömegére számítottunk, de alig-alig találtuk kampány nyomát az ajánlásgyűjtés utolsó hétvégéjén Miskolcon. A városban a felkészülés közepén cserélt polgármesterjelöltet a Fidesz: a megyeszékhelyet 9 éve vezető Kriza Ákos helyett Alakszai Zoltán indul, a látszólagos béke mögött a háttérben nagy erőkkel igyekeznek lejáratni a független Veres Pált, aki mögé a teljes ellenzék beállt. A hvg.hu az önkormányzati kampányra kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első részeiben Szegedet és Józsefvárost néztük meg közelről, ezúttal Miskolc következik.","shortLead":"Pártrendezvények és aktivisták tömegére számítottunk, de alig-alig találtuk kampány nyomát az ajánlásgyűjtés utolsó...","id":"20190913_Miskolc_Veres_Pal_Alakszai_Zoltan_Kriza_Akos_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdd7669e-9c4f-43cc-945a-3069a01a9590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946f608c-0ff8-4d51-a41d-36e5bc268f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Miskolc_Veres_Pal_Alakszai_Zoltan_Kriza_Akos_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:30","title":"Ahol a romák és nyugdíjasok nélkül nincs kampány: meg tudja-e tartani a Fidesz Miskolcot? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","shortLead":"Pályáztatás nélkül szerződtek kibervédelemre.","id":"20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d22b9c22-d526-4e86-a16a-dc8ebb17562e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf79e-df79-4d38-a848-d8d428e28548","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_MarkiZay_Politikai_alapon_buntettek_a_hodmezovasarhelyi_onkormanyzatot","timestamp":"2019. szeptember. 14. 21:09","title":"Márki-Zay: Politikai alapon büntették a hódmezővásárhelyi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1aa969-046c-471d-ac46-ea59db0f5cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jelölttel kapcsolatban Manfred Weber szerint is sok még a kérdés. Meghallgatásán előtérbe kerülhetnek gazdasági érdekeltségei is. ","shortLead":"A magyar jelölttel kapcsolatban Manfred Weber szerint is sok még a kérdés. Meghallgatásán előtérbe kerülhetnek...","id":"20190913_trocsanyi_laszlo_manfred_weber_europai_parlament_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1aa969-046c-471d-ac46-ea59db0f5cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db85d82-4fcd-46e5-b1a5-9ee11021274b","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_trocsanyi_laszlo_manfred_weber_europai_parlament_meghallgatas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:30","title":"Nagyobb a baj Trócsányi jelölésével, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves összevetésben - 58 százalékkal 2,3 milliárd dollárra nőtt.","shortLead":"Kínában jelentősen bővült a felhőszolgáltatásokat nyújtó piac, amelynek a bevétele a második negyedévben - éves...","id":"20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b45e00f-4524-45f4-8410-e113a55cd608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b68f5d3-c9f9-4440-8aab-9f8c17d8ce4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Kinaban_tobb_mint_a_ketszeresere_nott_a_felhoszolgaltatasokbol_szarmazo_bevetel","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:04","title":"Kínában több, mint a kétszeresére nőtt a felhőszolgáltatásokból származó bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4b1fc0-3d2d-43b3-8768-8bc5970403a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190913_Fozzon_velunk__kinai_daralt_marhahusos_teszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4b1fc0-3d2d-43b3-8768-8bc5970403a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2617fa9f-cf50-419a-b238-543526514637","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Fozzon_velunk__kinai_daralt_marhahusos_teszta","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:51","title":"Főzzön velünk! – kínai darált marhahúsos tészta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968b38cd-8b1c-4742-9565-e8c382f8102f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százak tüntettek Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt mellett, aki szerint nem őt kell megvédeni, hanem a kerületben élőket. ","shortLead":"Százak tüntettek Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt mellett, aki szerint nem őt kell megvédeni, hanem...","id":"20190913_Szazak_tuntetnek_Piko_Andras_mellett_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968b38cd-8b1c-4742-9565-e8c382f8102f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d08f2-1b8d-4cfb-bc26-514affc13dae","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Szazak_tuntetnek_Piko_Andras_mellett_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:30","title":"Pikó: A Fidesz fél, mert elkezdtük kinyitni az aktákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee50-3fc0-486e-b819-4264f68c865b","keywords":null,"link":"/kultura/20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:55","title":"Guantanamóról szóló dallal tért vissza a Who","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]