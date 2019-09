Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat – közölte a kormánypárt józsefvárosi szervezete.","shortLead":"Több tucat fideszes plakátot kellett lecserélni, mert az ellenzéki politikus csapata rendszeresen megrongálja azokat –...","id":"20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc4a0a9c-2618-4d10-94bd-ea8609bde0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff72c16-1e89-43dd-80c1-b32602df9ec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Rongalassal_is_vadoljak_Piko_Andrasekat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 16:58","title":"Rongálással is vádolják Pikó Andrásékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","shortLead":"Az olajár egyelőre nem változott a támadás ellenére sem.","id":"20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab84dec-1b54-47b6-854b-ac1d11ada764","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Dronnal_tamadtak_meg_a_vilag_legnagyobb_olajfinomitojat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 13:18","title":"Drónnal támadták meg a világ legnagyobb olajfinomítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok elleni dróntámadások mögött. A Forradalmi Gárda elitalakulat légi erejének parancsnoka figyelmeztette Washingtont, hogy közel-keleti támaszpontjai és repülőgép-hordozói az iráni rakéták hatótávolságán belül vannak.","shortLead":"Irán visszautasította és „óriási hazugságnak” nevezte az USA vádját, amely szerint Teherán áll a szaúdi olajterminálok...","id":"20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36184f4f-3cc3-4ff6-943a-7b6d9d13febe","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Iran_tagadja_hogy_o_all_a_szaudi_drontamadasok_mogott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:33","title":"Irán tagadja, hogy ő áll a szaúdi dróntámadások mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86becb6-bee3-4a53-8d42-809b3c7a934b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baja fideszes polgármestere, Fercsák Róbert főleg ingatlanforgalmazással foglalkozó cége, az elmúlt három év alatt 184 millió forint árbevétel mellett 141 milliós nyereséget produkált. És még alkalmazottja sincs.","shortLead":"Baja fideszes polgármestere, Fercsák Róbert főleg ingatlanforgalmazással foglalkozó cége, az elmúlt három év alatt 184...","id":"20190915_Vagy_uzleti_zseni_vagy_mashogy_ugyes_kilott_a_bajai_fideszes_polgarmester_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86becb6-bee3-4a53-8d42-809b3c7a934b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f11aeb-6c00-4ddf-b43e-00c9075c55f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Vagy_uzleti_zseni_vagy_mashogy_ugyes_kilott_a_bajai_fideszes_polgarmester_cege","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:55","title":"Kilőtt a bajai fideszes polgármester cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","shortLead":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","id":"20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffd1a4-84ff-42fd-b873-9d3e81cfe6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:54","title":"Személyes fogadással tolta meg Orbán a Fidesz új polgármester-jelöltjeinek kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd a Földről. ","shortLead":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd...","id":"20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5480a67c-d4e1-42b8-b482-7530b505fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:33","title":"Két aszteroida is megközelíti a Földet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindene odaveszett egy háromgyermekes családnak. Péntek hajnalban csaptak fel a lángok Debrecenhez közeli otthonukban. Az édesanya három gyermekével még aludt, amikor látták, hogy nagy a baj. Csak azt tudták menteni, ami éppen rajtuk és náluk volt. Senkinek nem esett baja, de a család azt mondta az RTL Híradónak, hogy egy élet munkája lett oda a tűzben.\r

","shortLead":"Mindene odaveszett egy háromgyermekes családnak. Péntek hajnalban csaptak fel a lángok Debrecenhez közeli otthonukban...","id":"20190914_Mindenuk_odaveszett_mikor_leegett_a_hazuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5097c4d9-476a-47dc-89e8-3a2500ea56e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Mindenuk_odaveszett_mikor_leegett_a_hazuk","timestamp":"2019. szeptember. 14. 18:10","title":"Mindenük odaveszett, mikor leégett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d580c0-1b63-4e55-aa6e-80645cddbde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:32","title":"Pénzbüntetésre ítélték az érdi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]