[{"available":true,"c_guid":"b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni lehet.","shortLead":"A Google által kifejlesztett Smart Screenshots funkcióval a telefon képernyőképén lévő információk alapján is keresni...","id":"20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b643bedc-409d-44ec-84c1-327dba12be2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43efb934-02bd-4cad-94a2-ba3aa573e119","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_lens_smart_screenshots_kepernyokep_kereses","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:33","title":"Érdekes kódrészletet találtak a Google alkalmazásban, hasznos új funkció készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","shortLead":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","id":"20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351d832-1497-4220-a582-8742fbe7d6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:35","title":"Hiába a napsütés, elkezdődött a fűtési szezon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","shortLead":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","id":"20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003e248d-0142-42d9-be7d-9e3999b6afba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:28","title":"Videó: Neten írt dal lett a hongkongi tüntetések új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány.","shortLead":"Dübörög a kampány.","id":"20190916_Berki_feljelentette_Puzsert_miutan_Puzser_feljelentette_Berkit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5cc92-98ff-4038-9c33-473a47cc3eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76895ae9-95a0-4c35-87c2-9f9283050e60","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Berki_feljelentette_Puzsert_miutan_Puzser_feljelentette_Berkit","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:37","title":"Berki feljelentette Puzsért, miután Puzsér feljelentette Berkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A posta eddig ezer üzemeltetővel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződést.","shortLead":"A posta eddig ezer üzemeltetővel kötött felügyeleti szolgáltatói szerződést.","id":"20190917_Felporgott_az_etel_es_italautomata_piac_tobb_uzemelteto_is_terjeszkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cf598a1-dfff-4352-ae3a-8b9c8c8b83cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f1fd1-8d00-4ff6-9abb-ea518e52872f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Felporgott_az_etel_es_italautomata_piac_tobb_uzemelteto_is_terjeszkedik","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:21","title":"Felpörgött az étel- és italautomaták piaca, több üzemeltető is terjeszkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5acc6-21ce-4192-a7cc-18a705f1dec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szibériai Novoszibriszknél egy Toyota tetejébe csapott egymás után kétszer a villám, megcáfolva ezzel a népi hiedelmet.","shortLead":"A szibériai Novoszibriszknél egy Toyota tetejébe csapott egymás után kétszer a villám, megcáfolva ezzel a népi...","id":"20190917_villamlas_oroszorszag_villamcsapas_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f5acc6-21ce-4192-a7cc-18a705f1dec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31e330b-0378-4580-add3-e76cfeb64d4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_villamlas_oroszorszag_villamcsapas_auto","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:33","title":"Videóra vették, ahogyan kétszer csap ugyanabba a Toyotába a villám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","shortLead":"Tarlóst azért szeretjük, mert nem olyan, mint a Fidesz. És aki nem olyan, az vitázik.","id":"20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba92ab-2add-4d79-9222-0f99a7f63717","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Tarlos_Istvant_varjak_a_mikrofonnal","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:16","title":"Tóta W.: Tarlós Istvánt várják a mikrofonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]