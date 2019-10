Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5dad113-274d-49e0-8acb-ee97c013c2b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A devizahiteleseknek az eredetileg felvett összeget kell visszafizetni kamatok nélkül, így értelmezi egy ügyvéd az Európai Unió Bíróságának egy lengyel üggyel kapcsolatos minapi döntését. \r

\r

","shortLead":"A devizahiteleseknek az eredetileg felvett összeget kell visszafizetni kamatok nélkül, így értelmezi egy ügyvéd az...","id":"20191005_Az_Europai_Unio_Birosaga_a_devizahitelesek_melle_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5dad113-274d-49e0-8acb-ee97c013c2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f2364a-9dae-42d1-b48b-620acb87dd3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Az_Europai_Unio_Birosaga_a_devizahitelesek_melle_allt","timestamp":"2019. október. 05. 09:25","title":"Az Európai Unió Bírósága a devizahitelesek mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Főváros Gazdaságáért Nagydíjat veheti át a főpolgármester a jövő héten.","shortLead":"A Főváros Gazdaságáért Nagydíjat veheti át a főpolgármester a jövő héten.","id":"20191003_tarlos_istvan_fovaros_gazdasagaert_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e022e3c-ebcb-401a-ad82-42b8a53477d4","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_tarlos_istvan_fovaros_gazdasagaert_nagydij","timestamp":"2019. október. 03. 12:58","title":"Díjat kap az önkormányzati választások előtt Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ff994-fbf5-4136-a246-4a99a3887395","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlen összefüggést figyeltek meg brit fogászok a fogíny egyik súlyos betegsége és a magas vérnyomás között.","shortLead":"Közvetlen összefüggést figyeltek meg brit fogászok a fogíny egyik súlyos betegsége és a magas vérnyomás között.","id":"20191004_foginy_problema_magas_vernyomas_osszefugges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=347ff994-fbf5-4136-a246-4a99a3887395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a0148d-83c8-423c-b180-5f7e08b63c79","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_foginy_problema_magas_vernyomas_osszefugges","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Mérje sűrűbben a vérnyomását, ha fogínyproblémája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","shortLead":"Nizzában a 2016-os terrortámadás után kezdték el kiépíteni a rendszert.","id":"20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57f9d093-b3cc-42ba-a920-654c578c8bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f99d661-9b94-4d80-8152-85e40fc24044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_arcfelismeres_azonositas_adatbazis_franciaorszag","timestamp":"2019. október. 03. 19:25","title":"Kínai módra dolgozna ki arcfelismerő rendszert Franciaország, sokan nem lelkesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül kölcsönösen garantálja az állampolgárok jogosultságait, függetlenül attól, hogy az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élnek.

","shortLead":"A külügyminiszter szerint azt a korábbi megállapodás kell érvényben tartani, ami a Brexit formájától függetlenül...","id":"20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4cc17d-61c1-41b1-a812-f29926a7577a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Szijjarto_a_magyarok_jogai_nem_serulhetnek_a_Brexit_utan_sem","timestamp":"2019. október. 03. 16:13","title":"Szijjártó: A magyarok jogai nem sérülhetnek a Brexit után sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a földtörvény aggályosnak tartott módosítása, de már jönnek is az első jelzések azoktól, akiknek az aggálya igazolva látszik, mivel megfosztotta őket az agrárkamara a vásárlás lehetőségétől. A módosítással viszont már a bíróságokon sem lehet megváltoztatni a kamarai döntést, legfeljebb elölről lehet mindent kezdeni.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint rendben van a földtörvény aggályosnak tartott módosítása, de már jönnek is az első jelzések...","id":"20191004_Videken_tenyleg_az_vehet_foldet_akire_rabolint_az_agrarkamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8e2dad3-f888-49ec-82e1-88b0c7efd96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76f758f-8e80-49ac-a9ad-e2c40e33ba2a","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Videken_tenyleg_az_vehet_foldet_akire_rabolint_az_agrarkamara","timestamp":"2019. október. 04. 17:15","title":"Vidéken tényleg az vehet földet, akire rábólint az agrárkamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen.","shortLead":"A tanári tekintélyét felhasználva törekedett arra, hogy kiskorú fiúkkal szexuális kapcsolatot létesítsen.","id":"20191003_Negy_ev_bortont_kapott_egy_budapesti_igazgatohelyettes_szexualis_kenyszerites_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f5b33-5b91-4303-b5c3-0a204935207a","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Negy_ev_bortont_kapott_egy_budapesti_igazgatohelyettes_szexualis_kenyszerites_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 17:36","title":"Négy év börtönt kapott egy budapesti igazgatóhelyettes szexuális kényszerítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most már biztos, hogy zártkapus lesz a mérkőzés. Az UEFA pénzbüntetést is kiszabott a magyar szövetségre a Szlovákia elleni meccsen történtek miatt. ","shortLead":"Most már biztos, hogy zártkapus lesz a mérkőzés. Az UEFA pénzbüntetést is kiszabott a magyar szövetségre a Szlovákia...","id":"20191004_zartkapus_aMagyarorszag_Azerbajdzsan_Ebselejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c3e0a8-293e-4b2b-bab5-d3c5ea5f6b5c","keywords":null,"link":"/sport/20191004_zartkapus_aMagyarorszag_Azerbajdzsan_Ebselejtezo","timestamp":"2019. október. 04. 20:22","title":"Gyerekekkel töltenék meg a stadiont a Magyarország-Azerbajdzsán Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]