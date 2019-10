Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae1eb368-9312-477e-855b-f39d591a949f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó azok számára is kínál megoldást, akik eddig nem tartották kellően sportosnak különbözői SUV modelljeit. ","shortLead":"A bajor gyártó azok számára is kínál megoldást, akik eddig nem tartották kellően sportosnak különbözői SUV modelljeit. ","id":"20191004_a_bmw_meg_morcosabba_tette_sportterepjaroit_x5_x6_x7_suv_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1eb368-9312-477e-855b-f39d591a949f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1236be41-a491-4d60-a507-d921b599e1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_a_bmw_meg_morcosabba_tette_sportterepjaroit_x5_x6_x7_suv_tuning","timestamp":"2019. október. 04. 13:21","title":"A BMW még morcosabbá tette sportterepjáróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peren kívül egyezett meg az MGM Resorts a 2017-es támadás áldozatainak családjával.","shortLead":"Peren kívül egyezett meg az MGM Resorts a 2017-es támadás áldozatainak családjával.","id":"20191003_Tobb_szaz_millio_dollart_fizet_a_Las_Vegasi_szalloda_tulajdonosa_a_tomeggyilkossag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e4bc5e-cfff-438d-8698-c334ab9b1eb5","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tobb_szaz_millio_dollart_fizet_a_Las_Vegasi_szalloda_tulajdonosa_a_tomeggyilkossag_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 21:59","title":"Több száz millió dollárt fizet a Las Vegas-i szálloda tulajdonosa a tömeggyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Bálint építész, a Magyar Építész Kamara által működtetett FUGA kiállítóhely alapítóját kérdezte az e heti HVG.\r

","shortLead":"Nagy Bálint építész, a Magyar Építész Kamara által működtetett FUGA kiállítóhely alapítóját kérdezte az e heti HVG.\r

","id":"20191003_Ahol_az_epitesz_szakma_es_a_kozonseg_talalkozhat_tiz_eves_a_FUGA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a874fe0-0e63-4622-8d85-f5d0a2f10354","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Ahol_az_epitesz_szakma_es_a_kozonseg_talalkozhat_tiz_eves_a_FUGA","timestamp":"2019. október. 03. 15:46","title":"Ahol az építész szakma és a közönség találkozhat: 10 éves a FUGA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","shortLead":"A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de már nem sikerült újraéleszteni a fiút.","id":"20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a1457-fa56-41d3-a1f7-75dc4a17204d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Meghalt_egy_16_eves_diak_a_szakmai_gyakorlaton_Nagykatan","timestamp":"2019. október. 03. 19:31","title":"Szakmai gyakorlaton halt meg egy 16 éves fiú Nagykátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati keleten – harminc éves a Knoll Galéria / Üzemszerű működés – szürrealisták a Nemzeti Galériában / Emlékezzünk a jövőre! – átélésalapú múzeumok Lengyelországban / Egy vásár lassú halála – La Biennale Paris, 2019

","shortLead":"Művészet az erdőért – fák a stadionban / A magányos könyvkötő villája – a Collezione Cerruti Torinóban / Egy nyugati...","id":"20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b21b87-31c9-48fc-8806-de432c51648d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb557734-21a7-4970-b817-ace712951276","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191003_Megjelent_a_Muerto_oktoberi_lapszama","timestamp":"2019. október. 04. 13:26","title":"Megjelent a Műértő októberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt Káel Csaba, az új filmügyi kormánybiztos.","shortLead":"A nem épp önszántából távozott Havas Ágnes után valószínű, hogy a Filmalap döntőbizottságának munkájára sem tart igényt...","id":"20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70ed2956-035b-42fe-85ce-15061539d7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9861d4-0da6-42e4-8ca2-22f048615451","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Alakul_a_szakitas_Andy_Vajna_oroksegevel","timestamp":"2019. október. 03. 15:32","title":"Alakul a szakítás Andy Vajna örökségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több neves rendezőnek is adott egy-egy iPhone 11 Prót az Apple, hogy megmutassák, mire képes egy profi filmes a mobil új kamerarendszerével. Az eredmény értékeléséhez nem kell Apple-rajongónak lenni.","shortLead":"Több neves rendezőnek is adott egy-egy iPhone 11 Prót az Apple, hogy megmutassák, mire képes egy profi filmes a mobil...","id":"20191004_rian_johnson_csillagok_haboruja_az_utolso_jedik_iphone_11_pro_kisfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420a2fa2-033d-45db-90bf-7c4dbc862a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_rian_johnson_csillagok_haboruja_az_utolso_jedik_iphone_11_pro_kisfilm","timestamp":"2019. október. 04. 13:03","title":"Nagy rendezők kezébe adta az Apple az iPhone 11 Prót, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8c788d-c23c-4417-867c-adf9ae1ee931","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ecetmuslicák életét 48 százalékkal meghosszabbító gyógyszer-kombinációt hoztak létre kutatók, akik szerint eredményeik segíthetnek az emberek öregedési folyamatának egészségesebbé tételében.","shortLead":"Az ecetmuslicák életét 48 százalékkal meghosszabbító gyógyszer-kombinációt hoztak létre kutatók, akik szerint...","id":"20191005_ecetmuslica_eletet_meghosszabbito_szer_gyogyszer_kombinacio_polipirula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a8c788d-c23c-4417-867c-adf9ae1ee931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdebc46-4696-4eb8-b269-a3bda4684e63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_ecetmuslica_eletet_meghosszabbito_szer_gyogyszer_kombinacio_polipirula","timestamp":"2019. október. 05. 08:03","title":"\"Nem akarjuk kicselezni a halált, csak segíteni az embereket\" – mondják a polipirulával kísérletező kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]