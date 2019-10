Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","shortLead":"A magyar film a legjobb forgatókönyv díját nyerte el.","id":"20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b295a4ae-f8e5-4cf5-a465-5e9c4c0b9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d111b4-dbb3-4327-ac7e-8997ad428aef","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_olaszorszag_dij_trezor_magyar_film_bergendy_peter","timestamp":"2019. október. 02. 11:08","title":"Most Olaszországban nyert újabb díjat a Trezor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 75 százalékban Ázsiából, döntően Kínából származnak azok a műanyagpalackok, amelyeket az Atlanti-óceán déli részén fekvő Inaccessible Island területén találtak dél-afrikai és kanadai kutatók, akik szerint a hulladékok a térségben elhaladó kereskedőhajók fedélzetéről kerülhetnek a nyílt vízbe, majd onnan a szigetre.","shortLead":"Csaknem 75 százalékban Ázsiából, döntően Kínából származnak azok a műanyagpalackok, amelyeket az Atlanti-óceán déli...","id":"20191003_inaccessible_island_atlanti_ocean_szemet_muanyaghulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c52aea9-8625-41d5-a5ec-814da7edfda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_inaccessible_island_atlanti_ocean_szemet_muanyaghulladek","timestamp":"2019. október. 03. 20:03","title":"Műanyaghulladékok borítanak be egy mindentől távol eső szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik, hogy egyelőre nem tartják a lépést a vetélytársaikkal, de talán még nem késő lépni. A technológiai fejlődés mindezen felül ahhoz is hozzásegíthet, hogy mi lehessünk a legmenőbb szülők – derült ki az IDC CIO Summit 2019 konferencián. ","shortLead":"A digitalizáció már minden területen átalakítja az életünket, akár akarjuk, akár nem. A magyar cégek úgy tűnik...","id":"20191004_idc_digitalizacio_informatika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d47272a-a967-4bad-95a6-0ca3b1385c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b30a13-e90f-446f-9e4e-e454176e30f4","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_idc_digitalizacio_informatika","timestamp":"2019. október. 04. 09:57","title":"Annyira felgyorsult a világunk, hogy elfelejthetünk mindent, amit eddig tanultuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.","shortLead":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István...","id":"20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a7a424-0c9c-4f0f-90a5-7e88006efe2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 03. 15:52","title":"Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","shortLead":"Az 1993-ban visszavonult egykori középpályás 57 éves volt.","id":"20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eed85e42-c10d-4899-90c9-dcd410ffd678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebf96ee-2adb-4494-b31a-ff55be9dffc7","keywords":null,"link":"/sport/20191003_Elhunyt_Csik_Ferenc_volt_valogatott_labdarugo","timestamp":"2019. október. 03. 14:06","title":"Meghalt Csík Ferenc volt válogatott labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat aktuális mutatóit, és azonosítja azokat a kulcsembereket, akiken mindez múlhat.","shortLead":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat...","id":"20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d5bfb-bc8b-469e-b072-12f8d3981a6b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","timestamp":"2019. október. 03. 14:15","title":"Szoftver mutatja meg, kikre érdemes figyelnie egy cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peren kívül egyezett meg az MGM Resorts a 2017-es támadás áldozatainak családjával.","shortLead":"Peren kívül egyezett meg az MGM Resorts a 2017-es támadás áldozatainak családjával.","id":"20191003_Tobb_szaz_millio_dollart_fizet_a_Las_Vegasi_szalloda_tulajdonosa_a_tomeggyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e4bc5e-cfff-438d-8698-c334ab9b1eb5","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Tobb_szaz_millio_dollart_fizet_a_Las_Vegasi_szalloda_tulajdonosa_a_tomeggyilkossag_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 21:59","title":"Több száz millió dollárt fizet a Las Vegas-i szálloda tulajdonosa a tömeggyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbb8490-cd07-4dbe-90c9-a9c07161e414","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Újabb játékfilm készül Astrid Lindgren világhírű gyerekregényéből, a Harisnyás Pippiből, ezúttal a Paddington című brit sikerprodukció alkotóinak közreműködésével.","shortLead":"Újabb játékfilm készül Astrid Lindgren világhírű gyerekregényéből, a Harisnyás Pippiből, ezúttal a Paddington című brit...","id":"20191002_Harisnyas_Pippifilmet_forgatnak_a_Paddington_alkotoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dbb8490-cd07-4dbe-90c9-a9c07161e414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b85905-5df6-4d16-b05f-0e5e2c50dce8","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Harisnyas_Pippifilmet_forgatnak_a_Paddington_alkotoi","timestamp":"2019. október. 02. 15:27","title":"Harisnyás Pippi megunhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]