Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","shortLead":"A hely vezetése közölte, mindent megtesznek, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. ","id":"20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f404b62b-e334-4fb1-9221-41672f6ba9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff87c1-aeb5-4238-b628-78df7203009c","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Borszine_miatt_nem_engedtek_be_egy_ferfit_egy_Kiraly_utcai_klubba_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 09. 10:56","title":"Bőrszíne miatt nem engedtek be egy férfit egy Király utcai klubba a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","shortLead":"Nagyképűséggel egész biztosan nem vádolhatjuk a magyar válogatott szövetségi kapitányát.","id":"20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0291697d-c743-42f4-8984-14f303611efd","keywords":null,"link":"/sport/20191009_Rossi_Ha_ki_is_kapunk_annak_modjat_mi_valaszthatjuk_meg","timestamp":"2019. október. 09. 21:30","title":"Rossi: \"Ha ki is kapunk, annak módját mi választhatjuk meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your Phone újdonságával viszont hívásokat is fogadhatunk a számítógéppel.","shortLead":"A szöveges üzeneteket és a mobilra érkező értesítéséket már eddig is kezelhettük a windowsos számítógépről, a Your...","id":"20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5fe6-88f0-4c85-8c5f-a017b9651512","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_microsoft_windows_10_your_phone_okostelefon_hivasok_kezelese","timestamp":"2019. október. 09. 10:03","title":"Fontos frissítést készített a Microsoft, tényleg windowsos telefont csinálnak az androidos mobilokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","shortLead":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","id":"20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9661f-d8d7-4500-99b8-670316b6b7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 10. 11:20","title":"Új nap, új horrorkaraván, bónusz fűnyírótraktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különböztek az elképzelések.","shortLead":"Különböztek az elképzelések.","id":"20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be73a3-4c0e-4d73-8a3a-a45ef6ab32fd","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","timestamp":"2019. október. 08. 19:11","title":"Elküldték Miriutát Kisvárdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a fideszes politikus ügyében készült vádiratból a 24.hu.\r

","shortLead":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a fideszes politikus ügyében készült vádiratból a 24.hu.\r

","id":"20191010_simonka_gyorgy_nav_kenopenz_bunszervezet_vadirat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37067d9e-330b-45b5-a1ef-26e21054117f","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_simonka_gyorgy_nav_kenopenz_bunszervezet_vadirat","timestamp":"2019. október. 10. 06:45","title":"Kenőpénzzel próbálta leállítani a NAV eljárását Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","shortLead":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","id":"20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e541fe-01b9-4dc1-8749-6caae4d871b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","timestamp":"2019. október. 09. 21:14","title":"Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle trükk létezik a kis képernyős gyorsírásra, ám egy kiemelkedik közülük. A kutatók szerint két hüvelykujjal érhető el a legjobb eredmény.","shortLead":"Sokféle trükk létezik a kis képernyős gyorsírásra, ám egy kiemelkedik közülük. A kutatók szerint két hüvelykujjal...","id":"20191009_telefon_mobil_gyors_gepeles_modszer_tipp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee23da7-0d95-4a34-8eeb-e340acd16946","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_telefon_mobil_gyors_gepeles_modszer_tipp","timestamp":"2019. október. 09. 08:03","title":"Ezt a tippet fogadja meg: így tud a mobilján sokkal gyorsabban írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]