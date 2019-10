Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel ismerőseinket támogathatjuk, azt is jelezve: forduljanak hozzánk bizalommal.","shortLead":"A Lelki Egészség Világnapja alkalmából új matricákat készített a Facebook. A Messengerben megjelenő képecskékkel...","id":"20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ee6c5e-066b-41e3-85e6-5cf3060746c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35f69cd-2c44-47d8-b075-001777b3c80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_facebook_messenger_mentalis_egeszseg","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Új matricák jönnek a Facebookra, sokat segíthet vele, ha használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","shortLead":"Ennek az autónak a sofőrje vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy hova tette le a kocsiját.","id":"20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c36b362-e99f-4adf-935e-2f2df92ec6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade63a2-19b8-45f8-8bdd-0e19456b581b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_a_nap_fotoja_nehezen_de_csak_sikerult_beparkolni_a_gyalogos_savra","timestamp":"2019. október. 10. 06:41","title":"A nap fotója: nehezen, de csak sikerült beparkolni a gyalogossávra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100 százalékos tulajdonosává vált, amivel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása.","shortLead":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100...","id":"20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d664b4f-2359-4729-bba4-eb615b8b4b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","timestamp":"2019. október. 10. 19:20","title":"A MOL-hoz került a Magyar Gáz Tranzit Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lesodródott az útról, meghalt.","shortLead":"Lesodródott az útról, meghalt.","id":"20191011_Tablanak_rohant_es_meghalt_egy_motoros_a_Bakonyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb5e2f-accc-4256-92fe-845b9f0c8da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Tablanak_rohant_es_meghalt_egy_motoros_a_Bakonyban","timestamp":"2019. október. 11. 15:47","title":"Táblának rohant és meghalt egy motoros a Bakonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek emberségesek\", akkor \"eltörli\" az ország gazdaságát. Arról is beszélt Trump, hogy a kurdok csak a saját érdekeik miatt voltak Amerika szövetségesei, de például Normandiánál nem segítettek.","shortLead":"Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva jelentette ki, hogy ha a szíriai török hadműveletek \"nem lesznek...","id":"20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52407b6-1ba9-4b21-a65d-ee512776774e","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_donald_trump_torokorszag_sziria_offenziva_kurdok","timestamp":"2019. október. 10. 05:29","title":"Trump megint a török gazdaság tönkretételével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","shortLead":"Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. ","id":"20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47d596e3-6849-41d2-820e-abef2ca217b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5c45d6-329d-482e-a7e9-530662e2b48c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Tarlos_belehuzott_a_kampanyba_mindenhol_mozgosit_ahol_lehet","timestamp":"2019. október. 11. 21:08","title":"Tarlós belehúzott a kampányba: mindenhol mozgósít, ahol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]