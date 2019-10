Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","shortLead":"A kutyatartók hosszabb ideig éltek, és esetükben alacsonyabb volt a kardiovaszkuláris halálozás kockázata. ","id":"20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e391b8-2552-47e7-9325-2d1db4510160","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Egy_tanulmany_szerint_tovabb_el_akinek_kutyaja_van","timestamp":"2019. október. 09. 13:09","title":"Egy tanulmány szerint tovább él, akinek kutyája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d442a54-620f-4235-9d00-56ab83fc86af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó méretes divatterepjáróját plugin hibrid technika hivatott tisztább működésűvé és alacsonyabb fogyasztásúvá tenni.","shortLead":"A négykarikás gyártó méretes divatterepjáróját plugin hibrid technika hivatott tisztább működésűvé és alacsonyabb...","id":"20191009_itt_a_zold_rendszamos_uj_audi_q7_suv_divatterepjaro_plugin_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d442a54-620f-4235-9d00-56ab83fc86af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861c2965-f127-4fad-84ee-17d74a9813c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_itt_a_zold_rendszamos_uj_audi_q7_suv_divatterepjaro_plugin_hibrid","timestamp":"2019. október. 09. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos új Audi Q7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcafbaa8-152c-4d90-bec9-45d33dcb2973","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"GDP-arányosan épp feleannyit tudtak költeni az önkormányzatok 2018-ban, mint 2010-ben. Saját bevételeik az inflációt figyelembe véve 900 milliárd forinttal csökkentek, a legnagyobb érvágást az szja helyben maradó részének elvétele jelentette. 2018-ban felpörögtek a beruházások, amiket főleg maradványokból és hitelekből finanszíroztak.","shortLead":"GDP-arányosan épp feleannyit tudtak költeni az önkormányzatok 2018-ban, mint 2010-ben. Saját bevételeik az inflációt...","id":"20191009_A_Fidesz_nyolc_ev_alatt_epp_felere_toppesztette_az_onkormanyzatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcafbaa8-152c-4d90-bec9-45d33dcb2973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f04e780-7a6c-4473-baaf-f739912e9820","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_A_Fidesz_nyolc_ev_alatt_epp_felere_toppesztette_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2019. október. 09. 06:30","title":"A Fidesz nyolc év alatt épp felére töppesztette az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c80918a-8f98-479a-9819-0c7c1bd1a232","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"Az erkölcsi megsemmisülés politikai jelentősége eltörpül ahhoz képest, hogy a győri polgármester élvhajhászása éppen a Fidesz hatalomgyakorlásának finanszírozási mechanizmusát leplezte le.","shortLead":"Az erkölcsi megsemmisülés politikai jelentősége eltörpül ahhoz képest, hogy a győri polgármester élvhajhászása éppen...","id":"201941__borkaival_lebuktak__partpenzek_utja__hatalom_es_hedonizmus__oralis_dilemmak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c80918a-8f98-479a-9819-0c7c1bd1a232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509b0c-99fd-4456-9944-2782452f88a1","keywords":null,"link":"/360/201941__borkaival_lebuktak__partpenzek_utja__hatalom_es_hedonizmus__oralis_dilemmak","timestamp":"2019. október. 10. 12:30","title":"Volt miből pénzelni Borkai és NER-es barátai orgiáját, de az ördög nem aludt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","shortLead":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","id":"20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9326ae5c-adb3-4151-93a8-1e6e91e95dac","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","timestamp":"2019. október. 09. 15:53","title":"Nem teljesítette az ígéreteit a mexikói polgármester, teherautóhoz kötve húzták végig a városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5dfc941-d829-43ab-8b92-0ac6c34e19e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A furcsa balesetben nemcsak az autóban ülők, hanem gyalogosok is megsérültek.","shortLead":"A furcsa balesetben nemcsak az autóban ülők, hanem gyalogosok is megsérültek.","id":"20191010_artatlan_parkolasnak_indul_borulasos_baleset_lett_belole__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5dfc941-d829-43ab-8b92-0ac6c34e19e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6161bd39-9567-4ee0-a912-07a7a4300d9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_artatlan_parkolasnak_indul_borulasos_baleset_lett_belole__video","timestamp":"2019. október. 10. 11:21","title":"Ártatlan parkolásnak indult, borulásos baleset lett belőle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","id":"20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ffddc-cd95-4870-b31e-d28c836c6e73","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","timestamp":"2019. október. 09. 12:55","title":"Jó ideje árulták már a Borkairól készült felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","shortLead":"Míg napközben akár 23 fokot is mérhetnek, addig estére beborul az ég és több helyen lehet eső.","id":"20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b81ad5-7a9a-4c9e-b8d3-69f06d7b4956","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Napkozben_20_fok_is_lehet_estere_megjon_az_eso","timestamp":"2019. október. 09. 05:10","title":"Napközben 20 fok is lehet, estére megjön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]