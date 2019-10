Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre. Úgy tűnik, vége a rémálomszerű Windows-frissítések korának.","shortLead":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre...","id":"20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860a5dc7-b30a-4774-80ea-eb5c8fbef2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","timestamp":"2019. október. 14. 10:03","title":"Imádni fogja, amikor megkapja a következő Windows-frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható tervezőiskolává, oktatási modellé váljon. A centenáriumát ünneplő stílus szinte az eredeti fényében pompázik a kelet-németországi Dessauban. Itt látható a világ második legnagyobb Bauhaus-gyűjteménye is egy erre a célra épített múzeumban.","shortLead":"Bár alkotói alig 14 évig szárnyalhattak, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a Bauhaus a leghíresebb, máig ható...","id":"201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa882c6-29c8-43eb-9ec6-f1d4b3d5475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bdf25-751c-4c3b-82cc-16f0a620d3dd","keywords":null,"link":"/360/201941__bauhaus_100__gep_es_lelek__mesterek_tanitvanyok__komfortzona","timestamp":"2019. október. 15. 15:30","title":"A Bauhaus reneszánsza a kelet-németországi Dessauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","shortLead":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","id":"20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e22979b-93bf-4214-974d-a800d8783fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi színész rendszeresen jár enni a Várnegyedbe. ","shortLead":"A hollywoodi színész rendszeresen jár enni a Várnegyedbe. ","id":"20191014_Luke_Evans_maris_torzsvendeg_egy_budapesti_etteremben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325a71e4-80ea-4dc8-8dd2-170579c386c4","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Luke_Evans_maris_torzsvendeg_egy_budapesti_etteremben","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Luke Evans máris törzsvendég egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","shortLead":"Egy ókori sír és harminc műhely maradványait tárták fel régészek a dél-egyiptomi Luxorban.","id":"20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1d60b8-3901-4820-8ec8-0a68dce8b0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6000874a-ece7-4df2-93dc-f8289bc676e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_egyiptom_3300_eves_sir_tutanhamon_farao_sirja","timestamp":"2019. október. 14. 13:03","title":"Legalább 3300 éves sírt találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két és fél hétig csak hat ablaknál lehet majd jegyet venni.","shortLead":"Két és fél hétig csak hat ablaknál lehet majd jegyet venni.","id":"20191014_nyugati_palyaudvar_felujitas_mav_jegypenztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89bac4f-2c01-4adb-a7b2-b88eee0cb5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_nyugati_palyaudvar_felujitas_mav_jegypenztar","timestamp":"2019. október. 14. 12:48","title":"Kezdődik a Nyugati felújítása, kevesebb pénztár lesz nyitva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","shortLead":"De most visszatér a kulturális térbe. Nem lesz egy nem működő demokrácia biodíszlete.","id":"20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068a14d0-ed72-409c-b8d6-522dae44d1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_puzser_robert_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 16:37","title":"Puzsér: Öt év múlva újra itt leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","shortLead":"Csak 2340 kilogrammal volt nehezebb a rakomány.","id":"20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ffc40f-6bf1-4764-a02f-bc16ed6b036d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_bolgar_brutaltreler_kethalom_nehez_rakomany","timestamp":"2019. október. 14. 15:43","title":"A pihenőhelyen kapcsolták le a bolgár brutáltrélert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]