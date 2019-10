Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika, a NER alapja pedig a csicskítás – mondta Bödőcs Tibor humorista, akinek most jelent meg új könyve. A Borkai-botrányról úgy véli, az a Wall Street farkasának Fásy Ádám-féle kiadása.","shortLead":"Ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika, a NER alapja pedig a csicskítás – mondta Bödőcs Tibor humorista, akinek...","id":"20191018_Bodocs_Nincs_ellenemre_hogy_nemi_bors_kerult_az_alkereszteny_kleptokracia_orra_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318ea514-2eea-4c99-9f24-4a51c5b81a0a","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Bodocs_Nincs_ellenemre_hogy_nemi_bors_kerult_az_alkereszteny_kleptokracia_orra_ala","timestamp":"2019. október. 18. 08:20","title":"Bödőcs: Nincs ellenemre, hogy némi bors került az álkeresztény kleptokrácia orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba9c371-ebd0-4033-adf0-ee16afdafff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"14 éves sofőr volt a vétkes abban a balesetben, amely során egy 200 ezer dolláros Lamborghini Urust sikerült összetörni az ausztráliai Perthben.","shortLead":"14 éves sofőr volt a vétkes abban a balesetben, amely során egy 200 ezer dolláros Lamborghini Urust sikerült összetörni...","id":"20191018_Lopott_kocsival_menekulo_tini_tort_ossze_egy_Lamborghinit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9c371-ebd0-4033-adf0-ee16afdafff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de861f3f-dded-47da-afd0-cc2922b24bbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_Lopott_kocsival_menekulo_tini_tort_ossze_egy_Lamborghinit","timestamp":"2019. október. 18. 08:43","title":"Lopott kocsival menekülő tini tört össze egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","shortLead":"Szerencsét hozna a csapatnak a Dunaszerdahely új kabalája, egy mangalica. Kérdés, hogy szurkolók akarják-e.","id":"20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01530398-4de3-4c29-a12b-5e924db6146c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef66747-9399-47ab-af5e-2ca4be7c7b25","keywords":null,"link":"/elet/20191018_mangalaci_mangalica_kabala_dunaszerdahely_foci_fc_dac","timestamp":"2019. október. 18. 14:33","title":"Mangalaci keményen próbálkozik, de lehet, hogy ez most kevés lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere felháborodva olvasott Borkai Zsolt ügyeiről. ","id":"20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc485d70-5e6e-4c2c-8997-8a1584404894","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Balog_Zoltan_Az_ellenzek_jobb_mint_korabban","timestamp":"2019. október. 18. 21:31","title":"Balog Zoltán: Az ellenzék jobb, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","shortLead":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","id":"20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23584d5d-8dec-430c-8e4c-be149bfdc0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","timestamp":"2019. október. 18. 17:10","title":"A Néppárt ismét megpróbálkozik a fideszes Hidvéghi Balázs jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d7a44-e86b-44fa-aca3-c04412ea96c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló blockchain-technológia. Szabolcsi András, a BlockBen szakértőjének elemzéséből kiderül: a TAJ-visszaélések vagy a kilométerórák visszatekerésének megakadályozása mellett az online fizetés gyorsabbá és biztonságosabbá tételét is lehetővé teszi a blockchain.","shortLead":"Világszerte számos területen hoz áttörést a módosíthatatlan és hiteles adatnyilvántartás biztonságát garantáló...","id":"20191018_blockchain_hasznalati_teruletei_blockben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f63d7a44-e86b-44fa-aca3-c04412ea96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bef1a3-4365-4955-8ee7-4f309144dfce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_blockchain_hasznalati_teruletei_blockben","timestamp":"2019. október. 18. 09:03","title":"Ha ezt tényleg bevezetik, vége a kilométerórák visszatekerésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"50 éves a szolnoki filmfesztivál.

","shortLead":"50 éves a szolnoki filmfesztivál.

","id":"20191019_Jankovics_Marcell_es_Gyulai_Liviusz_eletmudijat_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02f6abc0-a184-48b2-8139-04baf9ec14a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593503cc-9dda-4b4a-ae9b-53197016b3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20191019_Jankovics_Marcell_es_Gyulai_Liviusz_eletmudijat_kaptak","timestamp":"2019. október. 19. 22:00","title":"Jankovics Marcell és Gyulai Líviusz életműdíjat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","shortLead":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","id":"20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096521b7-b408-4759-8ee8-e101bd1a1fe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","timestamp":"2019. október. 19. 14:58","title":"Négy autó ütközött össze a Kerepesi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]