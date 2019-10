Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás telefonjaikat. A MediaTek új lapkakészlete viszont azt ígéri, hogy az 5G a középkategóriás készülékek sajátja is lehet.","shortLead":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás...","id":"20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a82af-0ba4-4ee5-be72-4369bef61b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","timestamp":"2019. október. 24. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a575b75-6dc8-4245-bdb3-377ade930341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amnesty International információi szerint már 67-en meghaltak a tüntetések során. ","shortLead":"Az Amnesty International információi szerint már 67-en meghaltak a tüntetések során. ","id":"20191025_Tuzet_nyitottak_a_Nobelbekedijat_elnyero_etiop_miniszterelnok_ellen_tuntetokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a575b75-6dc8-4245-bdb3-377ade930341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee1279c-95ce-49b8-8b66-8eb6782158ac","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Tuzet_nyitottak_a_Nobelbekedijat_elnyero_etiop_miniszterelnok_ellen_tuntetokre","timestamp":"2019. október. 25. 22:05","title":"Tüzet nyitottak a Nobel-békedíjat elnyerő etióp miniszterelnök ellen tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Öt ember állt fel a Niedermüller Péter vezette új önkormányzati hivatalban, a jegyző és irodája, ami érzékeny veszteség a politikus szerint. Emellett korábban az előző polgármesteri kabinet 8-9 embere is távozott már.\r

\r

","shortLead":"Öt ember állt fel a Niedermüller Péter vezette új önkormányzati hivatalban, a jegyző és irodája, ami érzékeny veszteség...","id":"20191024_Kellemetlen_meglepetes_Erzsebetvarosban_felallt_a_jegyzoi_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd4c13c-242a-47b8-99d9-3cf629f7bccb","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Kellemetlen_meglepetes_Erzsebetvarosban_felallt_a_jegyzoi_iroda","timestamp":"2019. október. 24. 14:48","title":"Kellemetlen meglepetés fogadta az új polgármestert Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA egykori elnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre.","shortLead":"A FIFA egykori elnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre.","id":"20191024_Blatter_Semmit_nem_bantam_meg_mert_a_megbanasnak_nincs_ertelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0a978-a582-4406-bd17-f955fdc781c8","keywords":null,"link":"/sport/20191024_Blatter_Semmit_nem_bantam_meg_mert_a_megbanasnak_nincs_ertelme","timestamp":"2019. október. 24. 21:51","title":"Blatter: \"Semmit nem bántam meg, mert a megbánásnak nincs értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1848eec0-0f3f-4f0e-852c-1f45e4afee49","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Mi az a Hold-nátha? Ki fotózta először a Földet az űrből? Milliónyi kérdés foglalkoztatja az emberiséget a világűrrel kapcsolatban. Cikkünkben válaszokat keresünk, a Holdra szállás 50. évfordulójának évében. \r

","shortLead":"Mi az a Hold-nátha? Ki fotózta először a Földet az űrből? Milliónyi kérdés foglalkoztatja az emberiséget a világűrrel...","id":"samsungbch_20191024_space_selfie_vilagur_holdraszallas_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1848eec0-0f3f-4f0e-852c-1f45e4afee49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfb3e7-0bf6-4170-a3a8-57ba70e9d532","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191024_space_selfie_vilagur_holdraszallas_urkutatas","timestamp":"2019. október. 24. 12:30","title":"Elkapható a Hold-nátha? – 6+1 izgalmas kérdés-válasz a világűrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"55567456-cb04-481c-bfbd-f4fa8b2de0c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerető családhoz került az a kutyus, amelyet egy kocsi lökhárítójából szabadítottak ki Szolnokon, miután Kecskemétről 40 kilométert ott utazott. A Hanna névre keresztelt eb nem csupán új gazdát kapott, de egy másik mentett kutya, Tibi személyében igazi társra lelt.","shortLead":"Szerető családhoz került az a kutyus, amelyet egy kocsi lökhárítójából szabadítottak ki Szolnokon, miután Kecskemétről...","id":"20191025_Otthonra_lelt_a_kutya_ami_40_kilometert_utazott_egy_lokharitoba_szorulva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55567456-cb04-481c-bfbd-f4fa8b2de0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ae334-d1fd-4f4c-99c0-913fe6a0e7b0","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Otthonra_lelt_a_kutya_ami_40_kilometert_utazott_egy_lokharitoba_szorulva","timestamp":"2019. október. 25. 09:23","title":"Otthonra lelt a kutya, ami 40 kilométert utazott egy lökhárítóba szorulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szétválasztó műtét után szövődményekkel küzdő Rukaya is elhagyhatta az intenzív osztályt.","shortLead":"A szétválasztó műtét után szövődményekkel küzdő Rukaya is elhagyhatta az intenzív osztályt.","id":"20191024_bangladesi_sziami_ikrek_cselekves_alapitvany_rehabilitacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c4aa446-a0c6-4c8f-ad4a-ae4b52c9918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1964e0d-e655-4b96-96f2-67426b6fe968","keywords":null,"link":"/elet/20191024_bangladesi_sziami_ikrek_cselekves_alapitvany_rehabilitacio","timestamp":"2019. október. 24. 12:05","title":"Jó hír érkezett a bangladesi ikerlányokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]