[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","shortLead":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","id":"20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c08bd-8a78-48aa-80f9-386cac8396d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. november. 05. 11:18","title":"Három napra újra lezárják fél Budapestet Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","id":"20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958bf3d-1cb6-483c-b873-6e205580f789","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. november. 05. 13:21","title":"Bemutatkozott a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","shortLead":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","id":"20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b81c995-9ea3-4459-9e78-4345bb1104cd","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","timestamp":"2019. november. 05. 11:45","title":"A turistaszennyezés miatt tiltották be a gésás szelfiket Kiotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A csúcsmodell alig több, mint 3 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5ef6c-4b0b-4c05-afb5-ee3b33b651ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb862a-1c5f-4ea7-84e6-1989883eb2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_636_loero_a_benzines_es_a_dizel_8as_bmwk_is_erosebbek_lettek","timestamp":"2019. november. 05. 07:59","title":"Akár 636 lóerő: a benzines és a dízel 8-as BMW-k is erősebbek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","shortLead":"Tordai Csaba többek között Karácsony Gergely főpolgármester munkáját segíti majd.","id":"20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd0ce043-f30f-4d8c-a3fd-e5894854916a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5888178e-df71-4d5c-a756-4092bfc69d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_atlatszo_tordai_csaba_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 05. 17:32","title":"Kiszáll az Átlátszó kiadójából az egyik alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek parancsot adni az okoshangszórónak.","shortLead":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek...","id":"20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef3fb0-0110-442c-b262-e0ded5250874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","timestamp":"2019. november. 05. 09:03","title":"Videó: Komoly baj van az okoshangszórókkal, filléres trükkel lehet átverni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba, figyelmeztet az amerikai droghatóság.\r

\r

","shortLead":"Óriási mennyiségű, akár halálos fentanildózist tartalmazó hamisított gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia...","id":"20191105_Halalos_hamis_gyogyszereket_csempesz_a_mexikoi_drogmaffia_az_USAba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690404ce-59c4-4849-b96b-8b51b371bb6b","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Halalos_hamis_gyogyszereket_csempesz_a_mexikoi_drogmaffia_az_USAba","timestamp":"2019. november. 05. 06:45","title":"Halálos hamis gyógyszereket csempész a mexikói drogmaffia az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]