Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s politikus készen áll az új választásokra, de az esetleges indulásáról még az ellenzéki pártokkal is egyeztetni kell. ","shortLead":"A DK-s politikus készen áll az új választásokra, de az esetleges indulásáról még az ellenzéki pártokkal is egyeztetni...","id":"20191106_Glazer_Timea_Borkai_meg_gyorsan_atjatszotta_a_Fidesz_kezere_a_varost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871565ea-e7a6-4810-b251-2711803aeca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83baa50e-abbf-476f-b663-e83edc86e385","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Glazer_Timea_Borkai_meg_gyorsan_atjatszotta_a_Fidesz_kezere_a_varost","timestamp":"2019. november. 06. 10:59","title":"Glázer Tímea: Borkai még átjátszotta a Fidesz kezére a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45f0e5a-55bf-45aa-ad1b-72368afaa370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anti Viktor valójában Vitalij Antyipov, akit jól ismernek Beregszászon.","shortLead":"Anti Viktor valójában Vitalij Antyipov, akit jól ismernek Beregszászon.","id":"20191106_anti_viktor_vitalij_antyipov_beregszasz_rendorseg_kozozes_toplista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45f0e5a-55bf-45aa-ad1b-72368afaa370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1c2cc-86d6-41d2-a952-f4e3065a272f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_anti_viktor_vitalij_antyipov_beregszasz_rendorseg_kozozes_toplista","timestamp":"2019. november. 06. 21:12","title":"Beregszászi politikus a rendőrség körözési toplistájának élére került férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","shortLead":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","id":"20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821cbec-54f3-442a-94fa-debe3d9d4c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","timestamp":"2019. november. 06. 08:55","title":"Kétmilliárd forint bevételt hoztak Mészárosék kempingjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell-kiállítását.","shortLead":"Már csak január 31-ig lehet megnézni Közép-Európa leglátványosabb vasútmodell-kiállítását.","id":"20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f7102c-0124-4e7d-b2e0-9539452ecf1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88036ef4-2883-4d76-adda-0027e0c92a41","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Bezar_a_Miniversum_kiallitas","timestamp":"2019. november. 06. 14:04","title":"Bezár a Miniversum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","shortLead":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","id":"20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb49a14b-a361-45fb-bf01-f81208970f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","timestamp":"2019. november. 06. 11:35","title":"Az „Ördög ügyvédje” üzent a távozó Borkainak: Megpróbálod eltüntetni a lopásaid nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08ea530-d077-4d64-904f-40ffd43f7a97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem akármilyen autóval utazgat a török elnök a teljesen lezárt városban. ","shortLead":"Nem akármilyen autóval utazgat a török elnök a teljesen lezárt városban. ","id":"20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f08ea530-d077-4d64-904f-40ffd43f7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd8da13-5e63-40fd-9d4b-738deaf6fe67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Foto_Rendszam_nelkuli_Mercedesszel_hajtott_vegig_Erdogan_a_varoson","timestamp":"2019. november. 07. 12:56","title":"Rendszám nélküli Mercedesszel hajtott végig Erdogan a városon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c503b17e-ee3d-499e-8f94-7abe2fba61e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","timestamp":"2019. november. 07. 07:57","title":"Elgázolt egy embert a HÉV Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi keménypályás challenger-tenisztornáról.","shortLead":"A magyar teniszező elvesztette az első mérkőzését, így kiesett a 115 ezer euró (37,4 millió euró) összdíjazású pozsonyi...","id":"20191106_fucsovics_marton_meccslabda_tenisz_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34258c4-04cb-4470-b60c-e487539bcbb8","keywords":null,"link":"/sport/20191106_fucsovics_marton_meccslabda_tenisz_pozsony","timestamp":"2019. november. 06. 15:07","title":"Meccslabdáról kapott ki Fucsovics Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]