[{"available":true,"c_guid":"130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kényszer szülte, mégis hőstett lett belőle: 500 éve kelt tengerre az az expedíció, amely először hajózta körbe a Földet. ","shortLead":"Kényszer szülte, mégis hőstett lett belőle: 500 éve kelt tengerre az az expedíció, amely először hajózta körbe...","id":"201944__magellan__nyugatra_mentek__egy_lazado_dicsosege__szoros_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=130583f7-99c5-4124-bfe2-a4d3f6ca6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43cadb-96fd-4aa4-abc0-a8791720c378","keywords":null,"link":"/360/201944__magellan__nyugatra_mentek__egy_lazado_dicsosege__szoros_eredmeny","timestamp":"2019. november. 06. 15:30","title":"Elment szegfűszegért, és sose tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forintalapú átutalások értéke.","shortLead":"Közel negyven százalékkal nőtt öt év alatt a forintalapú átutalások értéke.","id":"20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a73be-c8d5-46dc-9d51-014bc1593a6a","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Szazezer_milliard_forintnal_is_tobb_penzt_utaltak_at_a_magyarok_iden","timestamp":"2019. november. 06. 05:16","title":"Százezer milliárd forintnál is több pénzt utaltak át a magyarok idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök és a szíriai offenzíva ellen. ","shortLead":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök...","id":"20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420624f8-4b71-47e1-8fb3-8473bfee778f","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","timestamp":"2019. november. 07. 14:27","title":"Több százan tüntetnek Erdogan ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","shortLead":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","id":"20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06fa9aa-3101-4f52-951c-fd89fe476685","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","timestamp":"2019. november. 06. 07:59","title":"Csak semmi pompa, íme egy teljesen fapados új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59132fdc-f5a9-4437-825e-5c758d548667","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdicsérte II. Erzsébet angol királynőt a PETA nemzetközi állatvédő szervezet kedden, mert az uralkodó állatprém helyett műszőrmével díszített ruhát visel.","shortLead":"Megdicsérte II. Erzsébet angol királynőt a PETA nemzetközi állatvédő szervezet kedden, mert az uralkodó állatprém...","id":"20191106_Allatvedok_megdicsertek_az_angol_kiralynot_mert_muszormet_visel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59132fdc-f5a9-4437-825e-5c758d548667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d08546-b930-48ff-a294-51b1ae4b6b92","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Allatvedok_megdicsertek_az_angol_kiralynot_mert_muszormet_visel","timestamp":"2019. november. 06. 13:26","title":"Állatvédők megdicsérték az angol királynőt, mert műszőrmét visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Terra nevű műholdja látványos fotót készített arról, mi maradt a kaliforniai tűzvész után.","shortLead":"A NASA Terra nevű műholdja látványos fotót készített arról, mi maradt a kaliforniai tűzvész után.","id":"20191106_kalifornia_erdotuz_muholdkep_nasa_terra_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c02450-049d-41db-96cd-13d31bac52f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_kalifornia_erdotuz_muholdkep_nasa_terra_muhold","timestamp":"2019. november. 06. 19:03","title":"Műholdképen látszik, mekkora pusztítást végzett a kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]