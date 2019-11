Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro Rosso istálló.","shortLead":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro...","id":"20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58af632d-3373-4b51-85cf-cc70ad20797e","keywords":null,"link":"/sport/20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","timestamp":"2019. november. 12. 14:05","title":"Eldőlt Albon sorsa a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","shortLead":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","id":"20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860bada4-8bc1-4dad-a543-66c8acd021ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Kevés jegy fogyott, így elmarad a Bill és Hobo koncert Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","shortLead":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","id":"20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30a538-e77c-45c1-929f-5049d7df676a","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","timestamp":"2019. november. 12. 14:55","title":"Megint rajonganak Sissiért a filmesek – két sorozat is készül az életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","shortLead":"A digitális cégek ma teljesen törvényesen nem fizetnek adót, a szervezet közzétette, ezt hogyan orvosolná.","id":"20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a0a67b-095f-4265-bb81-983e49a4a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255664b0-b5b3-4ca5-9116-481cd8637d37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Ez_nem_fog_tetszeni_a_kormanynak_minimalis_taokulcsot_szeretne_az_OECD","timestamp":"2019. november. 12. 15:21","title":"Ez nem fog tetszeni a kormánynak: minimális tao-kulcsot szeretne az OECD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sikerült kitoloncolnia Törökországnak egy amerikai állampolgárságú, arab származású feltételezett dzsihadistát, mert a görög hatóságok visszafordították a határról – jelentette a Sabah című török lap.","shortLead":"Nem sikerült kitoloncolnia Törökországnak egy amerikai állampolgárságú, arab származású feltételezett dzsihadistát...","id":"20191112_torokorszag_gorogorszag_kitoloncolas_dzsihadista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b32109-82de-44ba-a15d-fa7555dec45a","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_torokorszag_gorogorszag_kitoloncolas_dzsihadista","timestamp":"2019. november. 12. 09:22","title":"Visszaküldte Törökországba a kitoloncolt dzsihadistát Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","shortLead":"Háromszáz liter festék kellett hozzá, de elkészült. ","id":"20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ac1a80b-3cbd-4c73-81b7-0fafe79d3536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc7cd96-b123-465f-a1ba-793f39c2a608","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Pesti_tuzfal_Vizipokcsodapok_karakterek","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Egy pesti tűzfalra kerültek a Vízipók-csodapók karakterei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5116569d-c7a4-413e-94ec-4fc064f9e337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a Sharant követően a cég első új MPV kategóriás termékének ígérkezik.","shortLead":"Az újdonság a Sharant követően a cég első új MPV kategóriás termékének ígérkezik.","id":"20191112_latvanyos_uj_7_uleses_volkswagen_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5116569d-c7a4-413e-94ec-4fc064f9e337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fefb3c-86c5-4020-8d9c-92f3710e4db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_latvanyos_uj_7_uleses_volkswagen_erkezik","timestamp":"2019. november. 12. 06:41","title":"Látványos új 7 üléses Volkswagen érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]