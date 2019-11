Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung első ilyen készüléke utódjánál, a Galaxy Fold 2-nél talán már nem lesz ok az aggodalomra.","shortLead":"Eltekintve a horribilis ártól, a tartóssági aggályok miatt is ódzkodnak sokan az összehajtható telefonoktól. A Samsung...","id":"20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d4a001-f4a3-4013-bbc6-00cf989fe297","keywords":null,"link":"/tudomany/20191116_samsung_dolnsys_megallapodas_ultravekony_edzett_uveg","timestamp":"2019. november. 16. 16:03","title":"Érdemes kivárni: megoldódhat a Galaxy Fold legnagyobb problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra születtünk”.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy „mi, magyarok futballra...","id":"20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e2abc7-ea24-4f52-91af-2aef02f02b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3887feb-393b-4570-a07e-bce3a2134145","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_meszoly_kalman_puskas_arena","timestamp":"2019. november. 15. 13:10","title":"Mészöly: A labdarúgás nem halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","shortLead":"A FLIRT motorvonat szélvédője szilánkosra törött.","id":"20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a49834-f741-49c9-8672-15a87a52d3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573400c6-1f10-411d-baab-9322a1c46c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Valaki_egy_funyirot_tett_a_sinekre_Dunakeszi_es_God_kozott_millios_kar_keletkezett_vonatban","timestamp":"2019. november. 14. 19:13","title":"Valaki egy fűnyírót tett a sínekre Dunakeszi és Göd között, milliós kár keletkezett a vonatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A teóriák izgága bajnoka és a higgadt hivatalnok vég nélküli mérkőzésének tűnik Matolcsy György és Varga Mihály vitája, amelynek nagy a tétje: kiszámítható pályán marad-e a magyar gazdaság, vagy szüntelenül ide-oda rángatják?","shortLead":"A teóriák izgága bajnoka és a higgadt hivatalnok vég nélküli mérkőzésének tűnik Matolcsy György és Varga Mihály vitája...","id":"201946__matolcsy_kontra_varga__eurougyek__fontossagi_sorrend__remlatomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93161391-105d-4fe1-936f-51e994484ef4","keywords":null,"link":"/360/201946__matolcsy_kontra_varga__eurougyek__fontossagi_sorrend__remlatomas","timestamp":"2019. november. 16. 08:15","title":"Matolcsy és Varga párharcában dőlhet el, merre fordul a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett Roman Polák, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, akinek a felkérésére még Esterházy Péter is írt darabot. ","shortLead":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett...","id":"201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821b9252-6908-4cce-9f8b-cece31a3fa9b","keywords":null,"link":"/360/201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","timestamp":"2019. november. 16. 16:00","title":"Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","shortLead":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","id":"20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70797f73-58ff-4a7d-802c-4d804ddd34dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","timestamp":"2019. november. 15. 10:03","title":"Újabb veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz a hétvégén. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz...","id":"20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30066ad8-171b-495d-938b-24d8a7c240cb","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","timestamp":"2019. november. 15. 08:00","title":"Radar 360: ellenzéki összezördülés Ferencvárosban, Gyurcsány nyugtatgat Czeglédy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","shortLead":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","id":"20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757e1a93-fe55-48ea-87b0-469c991bb0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","timestamp":"2019. november. 15. 18:03","title":"A Wikipédia társalapítója megerősítette: le akarják nyomni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]