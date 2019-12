Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok és Oroszország új megállapodást szeretne az atomfegyverekről.","shortLead":"A NATO alapításának 70. évfordulója alkalmából rendeztek Londonban csúcstalálkozót. Trump szerint az Egyesült Államok...","id":"20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef844d1-1c0c-450c-9451-80fd687c0046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f887e8-bf98-4afb-8575-3d42d791199f","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Trump_a_NATO_csucson_Uj_megallapodast_kell_az_atomfegyverekrol_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. december. 03. 20:18","title":"Trump a NATO-csúcson: Új megállapodás kell az atomfegyverekről Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább él.","shortLead":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább...","id":"20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9666dda-a8d8-4c12-b254-0b1c8a01a439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","timestamp":"2019. december. 04. 07:59","title":"Itt a Jaguar legújabb sportkocsija, az akár 575 lóerős F-Type","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","shortLead":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","id":"20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7d9fa8-044f-45d0-8e3d-614c851c7534","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","timestamp":"2019. december. 04. 10:48","title":"Létrával sem lehet felérni Erzsébet királynő karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő egy magyar alkotásokból nyílt kiállítás megnyitója miatt utazott Tokióba. Szerinte a világ jól jár, ha vannak magyarok.","shortLead":"A kormányfő egy magyar alkotásokból nyílt kiállítás megnyitója miatt utazott Tokióba. Szerinte a világ jól jár, ha...","id":"20191205_orban_viktor_japan_szepmuveszeti_kiallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66841912-1786-4e58-8e49-2c8a6c145314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75221b87-0d0f-4e91-aab5-c57320b31a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_orban_viktor_japan_szepmuveszeti_kiallitas","timestamp":"2019. december. 05. 13:25","title":"Orbán Japánban: Magyarország furcsa ország, furcsa emberek vannak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G), amely akárcsak néhány nappal ezelőtt is csak a csúcskategóriás eszközök kiváltsága volt. Zárulhat az olló a prémium és a felsőkategóriás eszközök között.","shortLead":"Olyan új funkciókat hozott magával a Qualcomm most bejelentett középkategóriás lapkakészlete, a Snapdragon 765 (765G...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b367a7e-d2e8-4dae-91a0-1a1f2f8bf002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4a1cc9-e2ca-4e4b-bd32-be7d384cecdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon765_5gs_kozepkategorias_lapkakeszlet_sok_premium_funkcioval","timestamp":"2019. december. 05. 11:33","title":"Itt a bejelentés, ami biztosíték is: hamarosan jönnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","shortLead":"Nem tudni, mi volt a gondja a faággal, amit hosszas ügyködés után sikerült letörnie.","id":"20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea303038-11e5-4d73-a98f-080c829702c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f13da3b-e297-4908-80c1-9342bca5bf37","keywords":null,"link":"/elet/20191205_aggteleki_nemzeti_park_barna_medve","timestamp":"2019. december. 05. 13:33","title":"Medvét vettek videóra az Aggteleki Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet befejezni a landolási procedúrát, mert az előzőleg leszállt gép még nem hagyta el a futópályát.","shortLead":"A szomáliai főváros repülőterére érkező repülőgép pilótái az utolsó pillanatokban észlelték, hogy végzetes lehet...","id":"20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d82363-8612-431e-a08b-b6e3442a51ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_szomalia_mogadishu_repuloter_boeing_727_landolas_atstartolas_video","timestamp":"2019. december. 04. 08:33","title":"Videó: Elképesztő manővert hajtott végre egy Boeing 727-es repülőgép, amikor nem tudott leszállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]