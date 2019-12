Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és európai parlamenti képviselője a hvg.hu-nak adott interjúban. Donáth Anna szerint Várhelyi Olivérnek nagyon oda kell majd figyelnie, mert nemcsak az Európai Parlament, hanem a Bizottság is figyelni fogja minden lépését. A Fidesz EP-képviselői Brüsszelben tényleg européer politikusként viselkednek, az önkormányzati választásokhoz viszont néppárti politikus is gratulált. ","shortLead":"A Momentum elmúlt évéről, a választás éjszakájáról és legmeglepőbb brüsszeli élményéről is beszélt a párt alelnöke és...","id":"20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbdf87a-5bf5-407a-a67e-290cf74e379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Donath_Anna_interju_Momentum_Brusszel","timestamp":"2019. december. 18. 06:30","title":"Donáth Anna: A Fidesz sem számított rá, hogy Kováccsal ennyire kihúzzák a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","shortLead":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","id":"20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74aa287-a802-4484-9d0b-7bd6920170bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 18. 12:11","title":"Dohányzásra biztatták a növendékeket a bécsi opera balettakadémiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak a lényeget mutatja, emellett spórolni is segít.","shortLead":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak...","id":"20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab6da9-e7c8-40ab-9143-e4857473742e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","timestamp":"2019. december. 18. 17:03","title":"Ez a térkép egy funkció miatt máris jobbnak tűnik a Mapsnél és a Waze-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plüss vízipók marad, az embernagyságút átalakítják.","shortLead":"A plüss vízipók marad, az embernagyságút átalakítják.","id":"20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_szervezok_ujratervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3660ea2-1f84-4200-9a48-4662c6ca7fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_szervezok_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 17. 05:05","title":"A szervezők is elismerték: ciki a tangás vízipók, áttervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","shortLead":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","id":"20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6759b4-9962-420f-8f32-e7a7a7c3944d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","timestamp":"2019. december. 17. 21:24","title":"Egy zsidózás vetett véget Vitray Tamás sportriporteri pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d13cfd-680a-49a9-871b-4b86a1c38e64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észt elnöknek kellett bocsánatot kérni.","shortLead":"Az észt elnöknek kellett bocsánatot kérni.","id":"20191217_A_34_eves_finn_miniszterelnokon_gunyolodott_egyet_az_eszt_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91d13cfd-680a-49a9-871b-4b86a1c38e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15cf393-af5d-4fd8-b5a6-757d279373a3","keywords":null,"link":"/elet/20191217_A_34_eves_finn_miniszterelnokon_gunyolodott_egyet_az_eszt_belugyminiszter","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"A 34 éves finn miniszterelnökön gúnyolódott egyet az észt belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái között lehet.","shortLead":"A vasárnapi zárva tartást egész biztosan nem próbálják visszahozni, a plázastoptörvény átalakítása viszont 2020 témái...","id":"20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f9a909-73a1-48c5-a0ae-4b7973b073e2","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_Jovore_targyalhat_a_kormany_a_plazastoprol","timestamp":"2019. december. 18. 05:34","title":"Jövőre tárgyalhat a kormány a plázastopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","shortLead":"Sem az alapkamatot, sem a többi kamatkondíciót nem változtatta meg a jegybank.","id":"20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e967270-1ee9-4064-93c3-8953f7ccaf81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_Akarmi_tortenjen_a_forinttal_Matolcsyek_nem_nyulnak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. december. 17. 14:13","title":"Akármi történjen a forinttal, Matolcsyék nem nyúlnak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]