[{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","shortLead":"A magyar kapussal lett őszi bajnok a Lipcse. ","id":"20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981db835-258e-4029-8d0d-8692dfec95a2","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Gulacsiek_mar_biztosan_ev_vegi_elsok_a_Bundesligaban","timestamp":"2019. december. 21. 18:19","title":"Gulácsiék már biztosan év végi elsők a Bundesligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4fd7d-2dc1-4a03-a271-88e342add204","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bármennyire pozitív érzéseket és várakozásokat kelt is az emberekben az ünnep, megannyi pszichés veszélyt is rejthet. A magány, az alkoholfogyasztás, de akár egy kedélyesnek induló családi összejövetel is messze ható következményekkel járhat.","shortLead":"Bármennyire pozitív érzéseket és várakozásokat kelt is az emberekben az ünnep, megannyi pszichés veszélyt is rejthet...","id":"20191221_Ezekre_a_psziches_csapdakra_erdemes_karacsony_elott_felkeszulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aff4fd7d-2dc1-4a03-a271-88e342add204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15421f10-8bbf-49a4-bac1-64a5c4b438e9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191221_Ezekre_a_psziches_csapdakra_erdemes_karacsony_elott_felkeszulni","timestamp":"2019. december. 21. 19:30","title":"Ezekre a pszichés csapdákra érdemes karácsony előtt felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult az ügyben.","shortLead":"Nyomozás indult az ügyben.","id":"20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6f9fee-3783-4238-8790-a46df22e73bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","timestamp":"2019. december. 21. 19:36","title":"A komlói sár ejtette csapdába a kamionost, aki 40 tonna szemetet rakott le illegálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és ez bosszúságot okoz nemcsak sok osztrák, de német és olasz autósnak is.","shortLead":"Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és...","id":"20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5519b442-d3df-466f-b9e2-ee260f837624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078a213-9d8e-451b-8a3b-9ea3e7e5238b","keywords":null,"link":"/elet/20191221_A_siszezon_idejere_forgalmi_korlatozas_az_ausztriai_Tirolban","timestamp":"2019. december. 21. 11:11","title":"A síszezon idejére forgalmi korlátozás az ausztriai Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi becsléseknél magasabb, illetve összhangban áll a különféle hazai és nemzetközi várakozásokkal - olvasható a Pénzügyminisztérium (PM) közleményében.","shortLead":"A legfrissebb kormányzati előrejelzés szerint a magyar gazdaság idei növekedése 4,9 százalék lehet, amely a korábbi...","id":"20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5372055d-9860-4a56-a98e-cafb54224a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39571996-2c47-445c-a931-80e7838235d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_Derulato_penzugyminiszteriumi_elorejelzes_a_magyar_gazdasagrol","timestamp":"2019. december. 21. 13:34","title":"Derűlátó pénzügyminisztériumi előrejelzés a magyar gazdaságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta Washington \"beavatkozását\" a kínai belügyekbe. Kína az amerikai védelmi költségvetésről pénteken elfogadott törvényt is kifogásolta. ","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta...","id":"20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710aa46-a528-4ec8-b546-753635c6c294","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2019. december. 21. 15:19","title":"Kína a belügyeibe való beavatkozással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a belépő forgalom itt szünetel, de az autópálya-átkelőn folyamatos a beléptetés - közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Az átlépés gyorsítása érdekében vasárnap 15 órától ideiglenesen csak a Magyarországról kilépő utasok használhatják...","id":"20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb19cfdb-34f9-4e29-b1a0-1f1b54ee604b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Csak_kilepesre_hasznalhato_delutantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelohely","timestamp":"2019. december. 22. 13:14","title":"Csak kilépésre használható délutántól a röszkei közúti határátkelőhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e kormányalakítással Benjámin Netanjahu, a jelenlegi átmeneti kormány miniszterelnöke, aki ellen három vádiratot nyújt be az ügyészség - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.","shortLead":"Az alkotmánybíróságként is működő izraeli legfelsőbb bíróság az év utolsó napján dönteni fog arról, hogy megbízható-e...","id":"20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d5c5bb-5423-47d8-8d26-da53e732a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_A_legfelsobb_birosag_donthet_Netanjahu_sorsarol","timestamp":"2019. december. 22. 20:48","title":"A legfelsőbb bíróság dönthet Netanjahu sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]