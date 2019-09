Három politikus társaságában egy új négyek bandája tagjának minősítette a 70 éves hongkongi Jimmy Lait Peking, amely szerint a médiamágnás évek óta szítja a káoszt a különleges státust élvező városban. A népi Kína dühét az váltotta ki, hogy Lai nyíltan támogatja a hongkongi ellenzéket, és most is a demokráciát követelő tüntetések mellé állt, maga is többször a demonstrálókkal tartott.

Lai 1948-ban, a szomszédos Kanton tartományban született, a családja földjét elvették a kommunisták, és szegénységben éltek. Kilencévesen dolgozni kezdett, utasok csomagját cipelte a vasútállomáson némi aprópénzért. Amikor egy hongkongi csokoládét adott neki, rácsodálkozott a soha nem látott édességre. Az ötödik osztály után kimaradt az iskolából, és 1960-ban egy halászbárka mélyén a brit uralom alatt álló városba szökött. Lai az érkezése napján már munkába is állt egy textilüzemben. Hét éven belül az üzem vezetőjévé emelkedett, amit a szorgalma mellett annak köszönhetett, hogy szótár segítségével megtanult angolul.

A félretett pénzéből a tőzsdén sikeresen spekulált, és 1975-ben megvett egy csődbe ment textilmanufaktúrát. Amerikai áruházláncoknak szállított olcsó pulóvereket, és többször megfordult az USA-ban. Amikor 1981-ben elindította a divatcégét, annak a Giordano nevet adta, egy New York-i pizzéria után, amelynek a szalvétáját megőrizte. Abban bízott, hogy a Giordano elég olaszosan cseng ahhoz, hogy a vevői az itáliai stílusra gondoljanak. A ruháinak az ihletője az amerikai Gap volt, s az addig öltönyben, nyakkendőben járó hongkongiakkal megismertette a lazább viseletet.

© AFP / Johannes Eisele

Tíz évre rá a Giordano Ázsia-szerte csaknem kétszáz üzletet működtetett, és Lai belépett a népi Kína piacára is. Az 1989-es Tienanmen téri vérengzés láttán levetette addigi apolitikusságát. A letartóztatott diákvezetők portréit ábrázoló pólókkal jelent meg, és 1990-ben elindította a Next Weekly című hetilapját, amely a bulvárt elegyítette a politikával: egyszerre közölt szenzációhajhász cikkeket – például a hongkongi prostituáltakról –, és támadta a pekingi kommunista vezetést. Egyik 1994-es vezércikkében a megtorlásban játszott szerepe miatt „pekingi mészárosként” is emlegetett Li Peng kínai miniszterelnököt zéró intelligenciájúnak és teknőstojás fiának nevezte. Az utóbbi a kínai szlengben kivételes sértésnek számít, és nem is maradt el a válasz: a pekingi kormány elkezdte megvonni a Giordano-üzletek működési engedélyét, így Lai bedobta a törülközőt, és eladta a cégét.

A pénzből 1995-ben elindította az Apple Daily napilapot, amely a korábbi receptet követve az olcsó bulvárt vegyítette a markáns politikai állásfoglalással. A USA Today amerikai újság formai megoldásait – nagy, színes képek és grafikonok, sok rövid cikk – követő Apple Daily árháborút indított, és egy éven belül Hongkong második legnagyobb kínai nyelvű napilapjává nőtt. Miután a város 1997-ben visszakerült Peking uralma alá, az Apple Daily az ellenzék szócsövévé vált. Az ezredfordulón az AdMart révén az online kereskedelem területére kudarcos kirándulást tett Lai nemcsak a kínai politikusokat haragította magára, hanem Hongkong üzleti elitjét is, mert kiteregette a szennyesüket. Így a lapjait nemcsak a kínai állami cégek vették hirdetési bojkott alá, hanem azok a hongkongi vállalatok is, amelyek jóban akarnak lenni Pekinggel, vagy a tulajdonosait megsértette.

Lait többször életveszélyesen megfenyegették, a biztonsági emberekkel védett otthonára Molotov-koktélokat dobtak, a kocsifelhajtóján a triádok kedvelt fegyverének számító húsvágó bárdot hagytak. Lainak a két házasságából hat gyereke született. Rendszeres úszással tartja jó erőben magát. A szabadpiaci kapitalizmus híve, az irodájában ott van Friedrich Hayek és Milton Friedman mellszobra.