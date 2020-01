Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas Cook magyarországi cégében, a Neckermannban.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos tulajdonosa, Varga Zoltán személyesen is megjelent a britek kezében csődbe ment Thomas...","id":"202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6647faa3-637b-47b8-90e1-b913456d4427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a8942a-c9c9-431d-9a51-eaa1ac1ed3e4","keywords":null,"link":"/360/202001_central_turisztikai_holding_aneckermann_uj_tulajdonosa","timestamp":"2020. január. 03. 14:00","title":"Mozgásban a Neckermann új tulajdonosa, centralos névvel folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","shortLead":"Zlatan Ibrahimovic szerint fél év alatt eldől, hogy van-e még helye az európai topfutballban.","id":"20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0d535d4-4fe1-4782-bf9b-71129fc8212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65383cc-6f73-47a1-b497-bc755a29b6b1","keywords":null,"link":"/sport/20200103_zlatan_ibrahimovic_ac_milan_foci_visszateres","timestamp":"2020. január. 03. 14:59","title":"Hat hónapot adott magának a Milanba visszatérő Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61869270-4ed5-4da0-b841-788347b8ec29","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kínában az állam már szó nélkül megfigyeli az embereket, Európában pedig hamarosan önként fogják átadni az állampolgárok a róluk összegyűjthető információkat. A Corvinus Egyetem jövőkutatója, Rab Árpád szerint a digitális forradalom a teljes kontrollnak kedvez, de ettől lesz biztonságos a mindennapi életünk.","shortLead":"Kínában az állam már szó nélkül megfigyeli az embereket, Európában pedig hamarosan önként fogják átadni...","id":"202001__rab_arpad__informacios_tarsadalomrol_vilagkormanyrol__buborekban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61869270-4ed5-4da0-b841-788347b8ec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082748e6-3d0f-4a94-89c8-1c4bca2afaac","keywords":null,"link":"/360/202001__rab_arpad__informacios_tarsadalomrol_vilagkormanyrol__buborekban","timestamp":"2020. január. 04. 08:15","title":"A totális megfigyelés elkerülhetetlen, ha nyugodtan akarunk élni a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem várja meg a döntést és magától kilép. ","shortLead":"Februárban eldőlhet a Fidesz sorsa az Európai Néppártban, de az is benne van a pakliban, hogy a magyar kormánypárt nem...","id":"20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83457e0-6754-4447-91da-c14e549dd61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Mar_Tusk_asztalan_van_a_bolcsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2020. január. 03. 10:19","title":"Már Tusk asztalán van a bölcsek Fideszről szóló jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert sportriporter – írta a media1.","shortLead":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert...","id":"20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ad9b7d-582e-482a-9231-ce7e1d85486f","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","timestamp":"2020. január. 04. 17:12","title":"Nyolc év után visszatér az RTL Klub képernyőjére Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","shortLead":"Megölte élettársát egy férfi Zalaegerszegen. A bűnös önként feladta magát. ","id":"20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee877753-4972-44d6-8725-d2787434f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Ujabb_csaladon_beluli_gyilkossag","timestamp":"2020. január. 04. 16:50","title":"Családon belüli gyilkosság történt Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Didergős napok következnek.","shortLead":"Didergős napok következnek.","id":"20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aced7395-d25e-441a-bc61-e320a6601653","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 03. 21:21","title":"Hidegfront érkezik a hétvégén, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az újrafeldolgozott anyagok mintegy 50%-a háztartásokból származik, így ha az összes újrahasznosítható hulladékból az átlagos újrahasznosítási ráta világszerte 65%-ra emelkedik, a háztartások szelektív hulladékgyűjtő tevékenysége folytán 2050-re 2,8 gigatonna szén-dioxid-kibocsátás kerülhető el.","shortLead":"Az újrafeldolgozott anyagok mintegy 50%-a háztartásokból származik, így ha az összes újrahasznosítható hulladékból...","id":"20200103_Mit_kell_tudni_a_haztartasi_hulladek_ujrahasznositasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f181adc9-6676-4be1-ade0-5dcf24757968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87c734f-0ed3-411a-9e11-6f1de1248a10","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200103_Mit_kell_tudni_a_haztartasi_hulladek_ujrahasznositasarol","timestamp":"2020. január. 03. 14:15","title":"Mit kell tudni a háztartási hulladék újrahasznosításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]