Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe. A repülőt december 27-én érte baleset, fél perccel az után, hogy felszállt Almati repülőteréről.","shortLead":"Egy biztonsági kamerán látszik, hogyan haladt át egy úton, s tört át egy kerítést a kazah Bek Air Fokker 100-as gépe...","id":"20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc030b-3ef3-430f-b062-f7d64f1e5bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65446f59-1aad-43f8-8995-7741e279b685","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Felvette_egy_kamera_a_kazah_utasszallito_balesetet","timestamp":"2020. január. 04. 15:06","title":"Felvette egy kamera a kazah utasszállító balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma Aktuál humoristáinak tanácsait. ","shortLead":"Saját sportmárkája sikerén felbuzdulva újabb cégekbe szállhatna be Mészáros Lőrinc - legalábbis, ha követi a Duma...","id":"20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16208779-4590-4751-aae3-f386f687b4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be258e81-e5fd-42aa-9959-cc31384b51a0","keywords":null,"link":"/360/20200104_Duma_Aktual_Mit_vasaroljon_meg_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. január. 04. 19:00","title":"2Rule után Lőrinc Vuitton: Milyen márkát vegyen még Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás. Az éjszaka második felére ugyanakkor az ország nagy részén megszűnik a csapadék, és északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. ","shortLead":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás...","id":"20200104_Johet_a_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d74ecd-de72-4984-bfe2-effb05568961","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Johet_a_ho","timestamp":"2020. január. 04. 18:39","title":"Jöhet a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a szövetségesek nem voltak valami segítőkészek.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a szövetségesek nem voltak valami segítőkészek.","id":"20200104_Szulejmani_likvidalasa_beszolt_az_europaiknak_Trump_kulugyere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e472b3b-4933-4d02-98de-380cf44e6b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Szulejmani_likvidalasa_beszolt_az_europaiknak_Trump_kulugyere","timestamp":"2020. január. 04. 15:33","title":"Szulejmáni likvidálása: beszólt az európaiaknak Trump külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor az amerikai drónról kilőtt rakéta Bagdadban eltalálja az iráni Kászim Szulejmánit szállító gépkocsit.","shortLead":"Az iraki Ahad TV szombaton nyilvánosságra hozott egy olyan videófelvételt, amin állítólag az a pillanat látható, amikor...","id":"20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50cf0631-c441-407f-90d9-71a0e6dadb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae163d3-a177-4e2d-b82d-85377a163b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Allitolag_megorokitettek_Kaszim_Szulejmami_halalanak_a_pillanatat","timestamp":"2020. január. 04. 16:10","title":"Állítólag megörökítették Kászim Szulejmáni halálának a pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","shortLead":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","id":"20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e64625-9d38-4922-aa85-7032b5b2b4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","timestamp":"2020. január. 06. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek Trabant kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","id":"20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35795e8-b3af-459c-a85e-a869fb9e9947","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 04. 20:13","title":"Ötös lottó – még többet nyerhetünk a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]