[{"available":true,"c_guid":"b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","shortLead":"A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával.","id":"202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c7ada4-d215-473d-8f82-b161521d069d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8dd66d-d77d-4b50-85cb-1b1f83ddf3b1","keywords":null,"link":"/360/202002_koncert__afa_es_azalmak_maisky","timestamp":"2020. január. 09. 14:00","title":"Különleges családi koncerten játsszák Beethoven hármasversenyét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge Analyticával. Szijjártónak sosem volt hivatalos találkozója a cég képviselőivel.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge...","id":"20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e628e-a753-4ddc-be19-8735080b3b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","timestamp":"2020. január. 09. 17:58","title":"Ha Szijjártó találkozott is Cambridge Analyticá-s emberrel, az „nem hagyott benne mély nyomot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d274ac50-60b3-4d3f-a6a6-3ec385f35e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly összesen 2201 segítségre szoruló állat kapott újabb esélyt az Fővárosi Állat- és Növénykertben.","shortLead":"Tavaly összesen 2201 segítségre szoruló állat kapott újabb esélyt az Fővárosi Állat- és Növénykertben.","id":"20200108_Tobb_mint_2000_allatot_mentettek_meg_a_fovarosi_allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d274ac50-60b3-4d3f-a6a6-3ec385f35e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c704d097-1a9a-4329-8610-2dc57f0dac4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Tobb_mint_2000_allatot_mentettek_meg_a_fovarosi_allatkertben","timestamp":"2020. január. 08. 21:15","title":"Több mint 2000 állatot mentettek meg a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucatnyian fertőződtek meg a napokban egy rejtélyes légzőszervi megbetegedés miatt a Kína középső részén fekvő Vuhanban. Eddig nem igazán tudták mi okozza, csak azt, hogy egy halpiacról indulhatott el.","shortLead":"Több tucatnyian fertőződtek meg a napokban egy rejtélyes légzőszervi megbetegedés miatt a Kína középső részén fekvő...","id":"20200109_who_leguti_megbetegedes_vuhan_kina_fertozes_virus_sars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0166d63f-9b00-4636-8455-159b7dc8409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b46300b-d388-4aa3-8673-33154a0e8527","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_who_leguti_megbetegedes_vuhan_kina_fertozes_virus_sars","timestamp":"2020. január. 09. 09:33","title":"A WHO már tudja, mi okozza a Kínában terjedő rejtélyes új betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721dcb25-54cf-4319-bb83-1d5e6bc2c148","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg odatette magát az Apple a 2019-es iPhone-ok fotózási képességeit illetően. A legújabb hivatalos videó egy további adalék ehhez a tényhez.","shortLead":"Tényleg odatette magát az Apple a 2019-es iPhone-ok fotózási képességeit illetően. A legújabb hivatalos videó...","id":"20200109_apple_iphone_11_pro_milyen_videot_csinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=721dcb25-54cf-4319-bb83-1d5e6bc2c148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7ddd4a-1886-433f-bb13-a3156dd29143","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_apple_iphone_11_pro_milyen_videot_csinal","timestamp":"2020. január. 09. 12:03","title":"Tűz és jég: ha hiszi, ha nem, ezt a videót egy iPhone 11 Próval készítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","shortLead":"A rendőrség szerint felgyújtották a szobrot, amit már korábban is megrongáltak.","id":"20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdbf4da-3719-459b-8a3c-b612498e5cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a79e19-cda6-4e5a-ac25-30d4e36b082d","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Porig_egett_Trump_faszobra_Szloveniaban","timestamp":"2020. január. 09. 17:11","title":"Porig égett Trump faszobra Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben, az eddigi legmagasabb szintre jutott.","shortLead":"Az értékelések szerint a klímakárosító szén-dioxid koncentrációja tovább növekedett a légkörben az elmúlt évben...","id":"20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8e657f-b728-4dfc-b2be-3a3c8fbcc171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_A_tavalyi_volt_a_legmelegebb_ev_Europaban","timestamp":"2020. január. 08. 21:44","title":"A tavalyi volt a legmelegebb év Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]