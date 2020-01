Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra utazzanak.","shortLead":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra...","id":"20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c1a885-265a-44b9-bfed-8c512e2d7809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","timestamp":"2020. január. 13. 17:12","title":"Jól nézze meg ezt a képet, az az ember is rajta lehet, aki elsőként a Marsra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"","category":"vilag","description":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán konkrétan négy amerikai nagykövetség megtámadására készült volna - ahogy azt Donald Trump elnök hangoztatta. \r

\r

","shortLead":"Mark Esper amerikai védelmi miniszter a CBS amerikai televíziónak adott vasárnapi interjújában vitatta, hogy Irán...","id":"20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cceee81-ea8b-452a-9a14-36f629b697cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_A_vedelmi_miniszter_ellentmond_Trumpnak__szerinte_nem_volt_bizonyitek_Szulejmani_terveirol","timestamp":"2020. január. 12. 21:11","title":"A védelmi miniszter ellentmond Trumpnak – szerinte nem volt bizonyíték Szulejmáni terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Már a szakszervezetek is megosztottak a nyugdíjreform miatti tiltakozás módjával kapcsolatban.","shortLead":"Már a szakszervezetek is megosztottak a nyugdíjreform miatti tiltakozás módjával kapcsolatban.","id":"20200113_Francia_sztrajkok_a_parizsi_kormany_cseles_megoldast_talalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba7ccde-2b05-4c08-8291-13f02ef4fe7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Francia_sztrajkok_a_parizsi_kormany_cseles_megoldast_talalt","timestamp":"2020. január. 13. 15:33","title":"Francia sztrájkok: a párizsi kormány cseles megoldást talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","id":"20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a6834-c0f9-456a-9a93-23f7ce4eb418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","timestamp":"2020. január. 13. 13:20","title":"Közel 760 ezer járat repült át tavaly Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsornak mennie kell tovább.","shortLead":"A műsornak mennie kell tovább.","id":"20200114_Szomoru_feladat_kiosztottak_Gesztesi_Karoly_szerepeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c0a6f25-75e6-476c-b586-58de84020da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20f430b-a5a3-44a8-93f9-ac7acfd032ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Szomoru_feladat_kiosztottak_Gesztesi_Karoly_szerepeit","timestamp":"2020. január. 14. 09:45","title":"Színpadon maradnak Gesztesi Károly darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","shortLead":"Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ építésének pótmunkái indokolják a jelentős drágulást.","id":"20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c5d5e-46e6-459e-88c0-5e1cd70b68d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Tovabbi_5_milliard_forinttal_dragult_a_Ligetprojekt","timestamp":"2020. január. 13. 17:06","title":"További 5 milliárd forinttal drágult a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","shortLead":"Az idei év első podcastjával tért vissza az Őrültech, ami ezúttal a sport oldaláról közelített a technológiához.","id":"20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4066f7a4-a374-47ed-a96e-cfb2191f9f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d494fc9e-9993-4f46-9dcb-6d5317d89460","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_orultech_podcast_teches_podcast_toros_balazs","timestamp":"2020. január. 12. 22:23","title":"Podcast: A Nagy Testvér is figyeli, mi történik a kosárpályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi oldal. De fontos, hogy mindenki odafigyeljen az új szabályokra, bizonyos témákban a viccnek szánt durvaságok is szankciókat vonnak maguk után.","shortLead":"Több ponton is szigorított felhasználási feltételein a Facebook. Úgy tűnik, egy kicsit jobb hely lehet a közösségi...","id":"20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31ba028-f905-4001-bee0-5b2a43a2127e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_facebook_felhasznalasi_feltetelek_frissitese","timestamp":"2020. január. 13. 09:03","title":"Tucatnyi új szabályt vezetett be a Facebook, tudjon róluk, mielőtt letiltják a profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]